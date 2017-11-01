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Штаб АТО: За сутки погиб один украинский военный, пятеро были ранены
01.11.2017 08:15

Штаб АТО: За сутки погиб один украинский военный, пятеро были ранены

Представители незаконных вооруженных формирований 17 раз нарушили режим тишины в зоне проведения антитеррористической операции в течение прошедших суток, 31 октября. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

Противник продолжает использовать вооружение, калибр которого превышает 100 мм.

На приморском направлении боевики почти два часа обстреливали позиции в районе Широкино из артиллерии 122 мм, минометов калибра 120 мм, гранатометов и пулеметов. Украинские военнослужащие отвечали врагу из пехотного вооружения. В результате боевых действий трое военных были ранены.

На луганском направлении ночью российско-оккупационные войска выпустили пять мин калибра 120 мм около Орехово.

На донецком направлении незаконные вооруженные формирования обстреляли опорные пункты неподалеку от Авдеевки, Луганского и Зайцево из различных видов гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Украинские военные 13 раз подавляли активность боевиков огнем из пехотного вооружения.

В результате боевых действий погиб один военнослужащий Вооруженных сил Украины, еще пятеро получили ранения.

Как сообщал MIGnews.com.ua, представители незаконных вооруженных формирований по состоянию на 18:00 вторника, 31 октября, 10 раз нарушили режим тишины в зоне конфликта на Донбассе.

Теги материала: Донбасс, АТО, ВСУ, смерть, обстрел, боевики
Новости СМИ2
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