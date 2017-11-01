Штаб АТО: За сутки погиб один украинский военный, пятеро были ранены

MIGnews.com.ua

Представители незаконных вооруженных формирований 17 раз нарушили режим тишины в зоне проведения антитеррористической операции в течение прошедших суток, 31 октября. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

Противник продолжает использовать вооружение, калибр которого превышает 100 мм.

На приморском направлении боевики почти два часа обстреливали позиции в районе Широкино из артиллерии 122 мм, минометов калибра 120 мм, гранатометов и пулеметов. Украинские военнослужащие отвечали врагу из пехотного вооружения. В результате боевых действий трое военных были ранены.

На луганском направлении ночью российско-оккупационные войска выпустили пять мин калибра 120 мм около Орехово.

На донецком направлении незаконные вооруженные формирования обстреляли опорные пункты неподалеку от Авдеевки, Луганского и Зайцево из различных видов гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Украинские военные 13 раз подавляли активность боевиков огнем из пехотного вооружения.

В результате боевых действий погиб один военнослужащий Вооруженных сил Украины, еще пятеро получили ранения.