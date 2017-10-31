Теракт в Киеве: Грицак назвал основные версии следствия

Правоохранители отрабатывают все версии в расследовании дела о взрыве, в результате которого пострадал народный депутат Украины от Радикальной партии Игорь Мосийчук. Об этом заявил руководитель Службы безопасности Украины Василий Грицак, передает Интерфакс-Украина.
"Одна из них (версий) - посягательство на жизнь народного депутата, государственного деятеля Мосийчука. В то же время рассматриваются и другие версии, включая попытку покушения на кого-то из журналистов, которые работают на Эспрессо, поскольку вы видели сами, как был расположен мотороллер, и мы сейчас, оценив элементы взрывного устройства, можем сказать, что это было сделано очень профессионально", - сказал он.
Помимо этого, следствие проверяет версии о том, что объектом нападения мог быть охранник либо бывший капитан полиции, проходивший мимо и погибший из-за взрыва.
"Все эти версии в работе, и сейчас сказать, что в приоритете какая-то из них, мы не можем. Мы должны отработать каждую из них. Когда будет отработана, будем идти дальше, останется рабочая версия", - указал Грицак.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк назвал неправдивой информацию о судебном деле бывшего сотрудника МВД Михаила Мормиля, который стал жертвой взрыва в Соломенском районе столицы Украины, в отношении Министерства.