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Родные убитой Окуевой провели тайные похороны
31.10.2017 21:54

Родные убитой Окуевой провели тайные похороны

Активистку и добровольца АТО Амину Окуеву, которую убили накануне, похоронили во вторник, 31 октября, по мусульманской традиции. Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов на своей странице в Facebook.

Он передал слова супруга погибшей Адама Осмаева, который отметил, что из соображений безопасности на похоронах присутствовало ограниченное количество людей.

"К сожалению, чтобы проститься с Аминой мы не смогли пригласить даже близких друзей в мечеть, по соображениям безопасности. Очень большие риски. Поймите нас, пожалуйста, это не невнимание, мне самому хотелось бы, чтобы Амина была среди всех друзей, всех, кто ее знал. Но война продолжается, мы понимаем, что враг рядом, и российские спецслужбы могут использовать трагедию, чтобы совершить новый теракт. Нельзя подвергать опасности людей. Поэтому в мечети было несколько человек", - говорится в сообщении.

Кроме того, Осмаев добавил, что Окуева была похоронена там, где она хотела.

Как сообщал MIGnews.com.uа, правоохранители еще не установили место, откуда был произведен обстрел автомобиля Амины Окуевой.

Теги материала: Окуева, убийство, похороны, Осмаев
Новости СМИ2
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