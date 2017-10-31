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Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве офицера СБУ в Мариуполе
31.10.2017 21:10

Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве офицера СБУ в Мариуполе

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали подозреваемую в совершении теракта в Мариуполе, в результате которого погиб полковник СБУ Александр Хараберюш. Об этом сообщил руководитель СБУ Василий Грицак, передает УНН.

"Лицо, которое нами сегодня обоснованно подозревается в совершении террористического акта, было выведено на контролируемую нами территорию и сегодня задержано нами в городе Одесса", - сказал он.

Глава СБУ отметил, что женщина приехала в Одессу, чтобы получить биометрический паспорт.

"Это Прасолова Юлия Владимировна 13 июля 1988 г.р., проживала в Донецке по улице Артема, 67. За выполнение своей работы она получила, по предварительным данным, 15 тыс. долларов", - сообщил он.

Также на брифинге был показан ролик, на котором зафиксирована подозреваемая в момент закладки взрывчатого вещества в автомобиль Хараберюша. Грицак продемонстрировал видео признания Прасоловой в совершении преступления.

Кроме того, он добавил, что женщина входила в "центр специальных операций МГБ "ДНР".

"Этот человек входил в так называемый центр специальных операций, действующий под эгидой МГБ "ДНР", - указал Грицак.

Главой данного центра является Евдокимов Василий Викторович 8 февраля 1973 года рождения, имеющий позывной "Ленин".

"Центр координируется и финансируется спецслужбами РФ и у нас опять же есть обоснованные основания так говорить сегодня", - резюмировал руководитель СБУ.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, подрыв автомобиля, в котором находился полковник контрразведки Службы безопасности Украины Александр Хараберюш, совершила женщина-диверсантка.

Теги материала: СБУ, Александр Хараберюш, убийство, взрыв, Мариуполь, задержание, подозреваемая
Новости СМИ2
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