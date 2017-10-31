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ООН: В 2016 году в Афганистане погибли более 3,5 тысяч детей
31.10.2017 19:27

ООН: В 2016 году в Афганистане погибли более 3,5 тысяч детей

Представители Организации Объединенных Наций зафиксировали как минимум 3,5 тысячи случаев гибели детей в Афганистане в 2016 году. Об этом сообщается в докладе Генерального секретаря ООН.

"В Афганистане ООН подтвердила 3512 случаев гибели детей во время конфликта в 2016 году - беспрецедентно высокий показатель за всю историю", - говорится в документе.

Также отмечается, что в 2016 году зафиксировано 15,5 тысяч случаев нарушений в отношении детей. Из них 4 тысячи совершили силы афганских властей и более 11,5 тысяч - неправительственными формированиями.

Помимо этого, в прошлом году число случаев привлечения детей и использования их в конфликте увеличилось как минимум в два раза в Сирии и Сомали, по сравнению с 2015 годом.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, террорист-смертник взорвал себя в одном из кварталов афганской столицы города Кабул, где находятся правительственные здания и дипломатические миссии иностранных государств.

Теги материала: Афганистан, ООН, дети, смерть
Новости СМИ2
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