ООН: В 2016 году в Афганистане погибли более 3,5 тысяч детей

MIGnews.com.ua

Представители Организации Объединенных Наций зафиксировали как минимум 3,5 тысячи случаев гибели детей в Афганистане в 2016 году. Об этом сообщается в докладе Генерального секретаря ООН.

"В Афганистане ООН подтвердила 3512 случаев гибели детей во время конфликта в 2016 году - беспрецедентно высокий показатель за всю историю", - говорится в документе.

Также отмечается, что в 2016 году зафиксировано 15,5 тысяч случаев нарушений в отношении детей. Из них 4 тысячи совершили силы афганских властей и более 11,5 тысяч - неправительственными формированиями.

Помимо этого, в прошлом году число случаев привлечения детей и использования их в конфликте увеличилось как минимум в два раза в Сирии и Сомали, по сравнению с 2015 годом.