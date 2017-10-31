Штаб АТО: За день на Донбассе погиб один украинский боец

MIGnews.com.ua

Представители незаконных вооруженных формирований по состоянию на 18:00 вторника, 31 октября, 10 раз нарушили режим тишины в зоне конфликта на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странцие в Facebook.

"Обстановка в зоне АТО остается напряженной, однако контролируемой Вооруженными силами Украины", - сообщили в штабе.

По полученным данным, ночью противник применил в Кряковке 120-мм минометы, а днем в окрестностях Крымского били из гранатомета.

"Наиболее горячо сегодня было на донецком направлении. Утром боевики обстреляли из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия опорный пункт сил АТО близ Опытного. В результате обстрела погиб один украинский боец, еще один был ранен", - говорится в сообщении.

Также сообщается об одном пострадавшем бойце АТО в результате гранатометного огня по позициям ВСУ вблизи Каменки.

"Около 16:00 под обстрелом оказались защитники Песок и Авдеевки, - говорится в сообщении. - На приморском направлении стреляли из противотанковых гранатометов в Широкино. В Старогнатовке и Водяном противник применил стрелковое оружие".

Стоит отметить, что во время половины обстрелов силы АТО подавляли активность противника.