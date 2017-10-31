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Штаб АТО: За день на Донбассе погиб один украинский боец
31.10.2017 18:46

Штаб АТО: За день на Донбассе погиб один украинский боец

Представители незаконных вооруженных формирований по состоянию на 18:00 вторника, 31 октября, 10 раз нарушили режим тишины в зоне конфликта на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странцие в Facebook.

"Обстановка в зоне АТО остается напряженной, однако контролируемой Вооруженными силами Украины", - сообщили в штабе.

По полученным данным, ночью противник применил в Кряковке 120-мм минометы, а днем в окрестностях Крымского били из гранатомета.

"Наиболее горячо сегодня было на донецком направлении. Утром боевики обстреляли из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия опорный пункт сил АТО близ Опытного. В результате обстрела погиб один украинский боец, еще один был ранен", - говорится в сообщении.

Также сообщается об одном пострадавшем бойце АТО в результате гранатометного огня по позициям ВСУ вблизи Каменки.

"Около 16:00 под обстрелом оказались защитники Песок и Авдеевки, - говорится в сообщении. - На приморском направлении стреляли из противотанковых гранатометов в Широкино. В Старогнатовке и Водяном противник применил стрелковое оружие".

Стоит отметить, что во время половины обстрелов силы АТО подавляли активность противника.

Как сообщал MIGnews.com.ua, представители незаконных вооруженных формирований обстреляли жилые кварталы поселка Водяное.

Теги материала: АТО, Донбасс, боевики, обстрелы, украинские военные
Новости СМИ2
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