"Укроборонпром": Николаевский судостроительный завод остановился

MIGnews.com.ua

Государственное предприятие "Николаевский судостроительный завод", который входит в состав государственного концерна "Укроборонпром", остановил свою работу. Об этом сообщили в пресс-службе концерна.

"Деятельность государственного предприятия "Николаевский судостроительный завод" парализована из-за отсутствия решения правительства по ракетному крейсеру проекта 1164, заводской №2011. На сегодня арестованы счета предприятия, а задолженность по заработной плате составляет более 58 млн гривен. Эти долги накопились из-за прекращения в феврале 2015 года возмещение затрат предприятия на содержание крейсера", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в течение трех лет завод самостоятельно выполнял соответствующие работы, поскольку прекращение содержание крейсера привело бы к разрушению его энергетических узлов, элементов оборудования, экологического загрязнения акватории рек Буг и Ингул. Это, в свою очередь, стало бы причиной к консервации специальных изделий и его составляющих, что в конечном результате снизило стоимость крейсера в размере капитальных инвестиций до стоимости металлолома.

По полученным данным, "Укроборонпром" очередь подготовил и направил на рассмотрение Кабмина проект по урегулированию вопросов, связанных с демилитаризацией и последующим использованием этого ракетного крейсера. Проектом распоряжения предусматривается возмещение предприятию затрат на содержание крейсера, что позволило бы погасить задолженность по заработной плате.