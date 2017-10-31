"Укроборонпром": Николаевский судостроительный завод остановился

Государственное предприятие "Николаевский судостроительный завод", который входит в состав государственного концерна "Укроборонпром", остановил свою работу. Об этом сообщили в пресс-службе концерна.
"Деятельность государственного предприятия "Николаевский судостроительный завод" парализована из-за отсутствия решения правительства по ракетному крейсеру проекта 1164, заводской №2011. На сегодня арестованы счета предприятия, а задолженность по заработной плате составляет более 58 млн гривен. Эти долги накопились из-за прекращения в феврале 2015 года возмещение затрат предприятия на содержание крейсера", - говорится в сообщении.
Стоит отметить, что в течение трех лет завод самостоятельно выполнял соответствующие работы, поскольку прекращение содержание крейсера привело бы к разрушению его энергетических узлов, элементов оборудования, экологического загрязнения акватории рек Буг и Ингул. Это, в свою очередь, стало бы причиной к консервации специальных изделий и его составляющих, что в конечном результате снизило стоимость крейсера в размере капитальных инвестиций до стоимости металлолома.
По полученным данным, "Укроборонпром" очередь подготовил и направил на рассмотрение Кабмина проект по урегулированию вопросов, связанных с демилитаризацией и последующим использованием этого ракетного крейсера. Проектом распоряжения предусматривается возмещение предприятию затрат на содержание крейсера, что позволило бы погасить задолженность по заработной плате.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Государственный концерн "Укроборонпром" не разрешил государственным аудиторам проверить эффективность управления предприятиям, входящим в его состав.