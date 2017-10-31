В аэропорту "Борисполь" произошло еще одно происшествие с грузовиком

MIGnews.com.ua

Грузовик перевернулся на эстакаде рядом с выходом на третьем этаже терминала D в аэропорту "Борисполь". Об этом сообщил журналист Владимир Попов на своей странице в Facebook.

Он напомнил, что во вторник, 31 октября, на перроне в аэропорту столкнулись грузовик и самолет.

"Сегодня с аэропортом "Борисполь" происходит что-то странное. Сначала столкнулись грузовик и самолёт на перроне, а сейчас перевернулся грузовик на эстакаде, которая ведёт к выходу на третьем этаже терминала D", - говорится в сообщении.