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В аэропорту "Борисполь" произошло еще одно происшествие с грузовиком
31.10.2017 17:55

В аэропорту "Борисполь" произошло еще одно происшествие с грузовиком  Фоторепортаж

Грузовик перевернулся на эстакаде рядом с выходом на третьем этаже терминала D в аэропорту "Борисполь". Об этом сообщил журналист Владимир Попов на своей странице в Facebook.

Он напомнил, что во вторник, 31 октября, на перроне в аэропорту столкнулись грузовик и самолет.

"Сегодня с аэропортом "Борисполь" происходит что-то странное. Сначала столкнулись грузовик и самолёт на перроне, а сейчас перевернулся грузовик на эстакаде, которая ведёт к выходу на третьем этаже терминала D", - говорится в сообщении.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, во вторник, 31 октября, в международном аэропорту "Борисполь" под крыло самолета попал грузовик по техническим причинам. После столкновения вылет воздушного судна перенесли.

Теги материала: Борисполь, авария, грузовик, аэропорт, фото
Новости СМИ2
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