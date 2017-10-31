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Возле метро "Демеевская" в Киеве горит СТО
31.10.2017 17:41

Возле метро "Демеевская" в Киеве горит СТО

Помещение на станции технического обслуживания, расположенной около станции метро Демеевская в Киеве, загорелось во вторник, 31 октября. Об этом сообщается на странице сообщества dtp.kiev.ua в Facebook.

Инцидент произошел на улице Демеевская, 5а.

В настоящее время на месте происшествия находятся сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Информации о пострадавших и жертвах нет, однако двум автомобилям был нанесен ущерб.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Киеве произошел пожар на улице Светлицкого в Подольском районе, о пострадавших данных нет.

Согласно предварительной информации издания, на место происшествия уже прибыли бойцы пожарной охраны Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Информация о пострадавших пока не сообщается.

Теги материала: пожар, Киев, автомобиль, ГСЧС
Новости СМИ2
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