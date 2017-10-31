Штаб АТО: Боевики из минометов обстреляли жилые кварталы Водяного

MIGnews.com.ua

Представители незаконных вооруженных формирований обстреляли жилые кварталы поселка Водяное. Об этом сообщает пресс-центр штаба антитеррористической операции на своей странице в Facebook.

"На приморском направлении ситуация остается напряженной. За вчерашние сутки под обстрелами вражеских гранатометов и стрелкового оружия оказались укрепления украинских защитников вблизи Марьинки, а крупнокалиберных пулеметов - на подступах к Водяному и Старогнатовке. В результате один украинский военнослужащий получил ранение. Кроме того, в Водяном из 120-мм минометов обстреляли жилые кварталы", - говорится в сообщении.

По словам майора Владимира Авдеева, обстановка в зоне конфликта накаляется с каждым днем.

"Если раньше противник меньше стрелял по гражданским домам в светлое время суток, то сейчас пренебрегая минскими договоренностями достаточно часто применяет минометы как калибра 82 мм, так и 120 мм. Бьют все чаще не только по позициям, но и по жилым кварталам", - заявил силовик.