Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Происшествия
Убийство Окуевой: в полиции раскрыли подробности дела
31.10.2017 16:34

Убийство Окуевой: в полиции раскрыли подробности дела

Правоохранители еще не установили место, откуда был произведен обстрел автомобиля Амины Окуевой. Об этом сообщил пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции в Киевской области Николай Жукович, пишет Сегодня.

Также пока еще непонятно, какое оружие использовалось при обстреле.

"Мы все это устанавливаем. Я пока не могу сказать, стреляли из кустов или автомобиля или из какого-то дома", - заявил Жукович.

По его словам, в настоящее время правоохранители продолжают проводить поисковые мероприятия в рамках плана-перехвата "Сирена". Они направлены на автомобили и людей, которые могут быть причастны к убийству.

Кроме того Жукович ответил, что неизвестно и число стрелявших по машине Окуевой. Однако есть информация, что стреляли справа, со стороны переднего пассажирского сиденья.

"Предварительно - Адам Осмаев говорил, что за рулем сидела Амина. Но вскоре появилась и другая информация. Следствие должно установить точное местонахождение Амины и Адама в момент покушения, чтобы понять, на кого именно совершалось покушение. Но то, что огонь велся прицельно по пассажирскому сиденью - это факт. В машине со стороны пассажирской дверцы - десять пулевых отверстий", - заявил спикер Нацполиции.

Вместе с тем он подчеркнул, что полицейские ищут свидетелей происшествия.

Как сообщал MIGnews.com.uа, народный депутат Украины Евгений Дейдей считает, что власть должна была обеспечить безопасность Амины Окуевой и Адама Осмаева.

Теги материала: Национальная полиция, Окуева, убийство, расследование
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [21] всего оценили 3
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

В Пакистане женщина убила 15 человек, пытаясь отравить мужа
Важное
В Пакистане женщина убила 15 человек, пытаясь отравить мужа
Журналисты NewsOne нашли на месте убийства Окуевой гильзу
Важное
Журналисты NewsOne нашли на месте убийства Окуевой гильзу  Видеорепортаж
В сети появилось фото обстрелянного автомобиля Окуевой
Важное
В сети появилось фото обстрелянного автомобиля Окуевой  Фоторепортаж
Мосийчук рассказал, кто совершил покушение на него и убил Окуеву
Важное
Мосийчук рассказал, кто совершил покушение на него и убил Окуеву
Раненый Осмаев рассказал, как была застрелена его жена
Важное
Раненый Осмаев рассказал, как была застрелена его жена  Видеорепортаж
Убийство Окуевой: известны подробности происшествия
Важное
Убийство Окуевой: известны подробности происшествия

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Дейдей считает, что убийство Окуевой является не последней резонансной смертью
Эксклюзив  Дейдей считает, что убийство Окуевой является не последней резонансной смертью  Видеорепортаж
31.10.2017
Лунный гороскоп на неделю 30 октября - 5 ноября
Эксклюзив  Лунный гороскоп на неделю 30 октября - 5 ноября
30.10.2017
Шкиряк: Исков от Мормиля к МВД никогда не было
Эксклюзив  Шкиряк: Исков от Мормиля к МВД никогда не было
28.10.2017
Савченко посоветовала Зеленскому баллотироваться в президенты
Эксклюзив  Савченко посоветовала Зеленскому баллотироваться в президенты
25.10.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика