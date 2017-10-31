Убийство Окуевой: в полиции раскрыли подробности дела

MIGnews.com.ua

Правоохранители еще не установили место, откуда был произведен обстрел автомобиля Амины Окуевой. Об этом сообщил пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции в Киевской области Николай Жукович, пишет Сегодня .

Также пока еще непонятно, какое оружие использовалось при обстреле.

"Мы все это устанавливаем. Я пока не могу сказать, стреляли из кустов или автомобиля или из какого-то дома", - заявил Жукович.

По его словам, в настоящее время правоохранители продолжают проводить поисковые мероприятия в рамках плана-перехвата "Сирена". Они направлены на автомобили и людей, которые могут быть причастны к убийству.

Кроме того Жукович ответил, что неизвестно и число стрелявших по машине Окуевой. Однако есть информация, что стреляли справа, со стороны переднего пассажирского сиденья.

"Предварительно - Адам Осмаев говорил, что за рулем сидела Амина. Но вскоре появилась и другая информация. Следствие должно установить точное местонахождение Амины и Адама в момент покушения, чтобы понять, на кого именно совершалось покушение. Но то, что огонь велся прицельно по пассажирскому сиденью - это факт. В машине со стороны пассажирской дверцы - десять пулевых отверстий", - заявил спикер Нацполиции.

Вместе с тем он подчеркнул, что полицейские ищут свидетелей происшествия.