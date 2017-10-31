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Пожар в "Виктории": чиновнику ГСЧС сообщили о подозрении
31.10.2017 16:32

Пожар в "Виктории": чиновнику ГСЧС сообщили о подозрении  Видеорепортаж

Прокуратура Одесской области сообщила о подозрении в служебной халатности чиновнику Главного управления ГСЧС в области в рамках расследования пожара в детском лагере "Виктория". Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

Правоохранители установили, что руководитель райотдела ГСЧС не принял необходимые меры по частичной либо полной остановке работы лагеря, хотя был проинформирован, что в 2016-2017 годах на объекте выявили и задокументировали нарушения закона в сфере техногенной и пожарной безопасности. Ряд нарушений представлял потенциальную опасность для жизни и здоровья людей.

В настоящее время продолжается досудебное расследование.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, прокурор Одесской области Олег Жученко заявил, что пожар в лагере "Виктория" мог произойти из-за оставленного без присмотра включенного кипятильника.

Теги материала: Одесса, прокуратура, пожар, ГСЧС, подозрение, халатность, видео
Новости СМИ2
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