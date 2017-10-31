Пожар в "Виктории": чиновнику ГСЧС сообщили о подозрении

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Прокуратура Одесской области сообщила о подозрении в служебной халатности чиновнику Главного управления ГСЧС в области в рамках расследования пожара в детском лагере "Виктория". Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

Правоохранители установили, что руководитель райотдела ГСЧС не принял необходимые меры по частичной либо полной остановке работы лагеря, хотя был проинформирован, что в 2016-2017 годах на объекте выявили и задокументировали нарушения закона в сфере техногенной и пожарной безопасности. Ряд нарушений представлял потенциальную опасность для жизни и здоровья людей.

В настоящее время продолжается досудебное расследование.