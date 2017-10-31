В Афганистане прогремел мощный взрыв, есть жертвы

MIGnews.com.ua

Террорист-смертник взорвал себя в одном из кварталов афганской столицы города Кабул, где находятся правительственные здания и дипломатические миссии иностранных государств. Об этом сообщает Reuters .

По данным информационного агентства, погибли восемь человек. В свою очередь, официальный представитель комитета здравоохранения заявил о трех жертвах и десяти раненых. Всех пострадавших доставили в городские больницы.

В настоящее время ни одна из террористических организаций не взяла на себя ответственность за нападение.