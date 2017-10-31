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В Афганистане прогремел мощный взрыв, есть жертвы
31.10.2017 15:57

В Афганистане прогремел мощный взрыв, есть жертвы

Террорист-смертник взорвал себя в одном из кварталов афганской столицы города Кабул, где находятся правительственные здания и дипломатические миссии иностранных государств. Об этом сообщает Reuters.

По данным информационного агентства, погибли восемь человек. В свою очередь, официальный представитель комитета здравоохранения заявил о трех жертвах и десяти раненых. Всех пострадавших доставили в городские больницы.

В настоящее время ни одна из террористических организаций не взяла на себя ответственность за нападение.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в Афганистане в результате нападений террористов-смертников на мечети погибли, по меньшей мере, 72 человека. Местные власти рассказали, что мишенью был командир, который воюет против талибов и на момент взрыва находился в мечети.

Теги материала: Афганистан, Кабул, взрыв, смертник, смерть
Новости СМИ2
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