В Афганистане прогремел мощный взрыв, есть жертвы

Террорист-смертник взорвал себя в одном из кварталов афганской столицы города Кабул, где находятся правительственные здания и дипломатические миссии иностранных государств. Об этом сообщает Reuters.
По данным информационного агентства, погибли восемь человек. В свою очередь, официальный представитель комитета здравоохранения заявил о трех жертвах и десяти раненых. Всех пострадавших доставили в городские больницы.
В настоящее время ни одна из террористических организаций не взяла на себя ответственность за нападение.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в Афганистане в результате нападений террористов-смертников на мечети погибли, по меньшей мере, 72 человека. Местные власти рассказали, что мишенью был командир, который воюет против талибов и на момент взрыва находился в мечети.