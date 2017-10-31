Американскому ребенку на Хеллоуин вместо конфет подарили метамфетамин

MIGnews.com.ua

В понедельник, 30 октября, в США ребенку вместо конфет в пакет положили наркотики, сообщает Корреспондент.

Стоит отметить, что инцидент произошел в индейской резервации Меномини, которая расположена в штате Висконсин.

По данным источника, мать, обнаружив наркотическое вещество в вещах ребенка, незамедлительно обратилась в полицию. Представители правоохранительных органов подтвердили, что в пакете находится запрещенный препарат - метамфетамин.

Кроме этого, полиция выясняет намеренно ли был положен наркотик в пакет, или это была ошибка.