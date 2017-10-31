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В КНДР на ядерном полигоне обрушился тоннель: сотни погибших
31.10.2017 14:38

В КНДР на ядерном полигоне обрушился тоннель: сотни погибших

Во вторник, 31 октября, в КНДР на ядерном полигоне обрушился тоннель, в результате чего погибло не менее 200 человек, сообщает Yonhap.

По данным источника, обвал произошел в ходе строительства подземного тоннеля на ядерном полигоне в северо-восточной части КНДР. Большое количество людей оказалась в ловушке, а во время спасательной операции произошло второе обрушение.

Стоит отметить, что предварительное количество жертв составляет 200 человек.

Кроме этого, южнокорейские и японские СМИ утверждают только о самом факте катастрофы и месте, но умалчивают о дате инцидента.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что на оккупированном Донбассе были затоплены 18 шахт.

Теги материала: Ким Чен Ын, обрушение, жертвы, ядерная угроза
Новости СМИ2
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