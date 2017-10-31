На Донбассе боевики расстреляли автомобиль: погиб мирный житель

MIGnews.com.ua

Во вторник, 31 октября, на блокпосту недалеко от Калиновки боевики расстреляли автомобиль гражданского лица, в результате чего погиб водитель.Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

По данным источника, на оккупированных территориях Донбасса растет количество преступлений и правонарушений совершенных против гражданского населения.

"Сотрудникам так называемой "ГАИ" оккупанты разрешили открывать огонь на поражение по гражданскому транспорту, водители которого, не выполняют требования об остановке. Таким образом, на блокпосту недалеко от населенного пункта Калиновка было расстреляно гражданское авто, что не остановилось на такое требование. Водитель машиныв результате инцидента погиб", - сообщил Лысенко.

По словам спикера, с целью "скрыть" вину за гибель мирного жителя боевики пытались ввести местное население в заблуждение, обвинив погибшего в причастности к диверсионной деятельности.