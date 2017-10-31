Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Происшествия
На Донбассе боевики расстреляли автомобиль: погиб мирный житель
31.10.2017 14:21

На Донбассе боевики расстреляли автомобиль: погиб мирный житель

Во вторник, 31 октября, на блокпосту недалеко от Калиновки боевики расстреляли автомобиль гражданского лица, в результате чего погиб водитель.Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

По данным источника, на оккупированных территориях Донбасса растет количество преступлений и правонарушений совершенных против гражданского населения.

"Сотрудникам так называемой "ГАИ" оккупанты разрешили открывать огонь на поражение по гражданскому транспорту, водители которого, не выполняют требования об остановке. Таким образом, на блокпосту недалеко от населенного пункта Калиновка было расстреляно гражданское авто, что не остановилось на такое требование. Водитель машиныв результате инцидента погиб", - сообщил Лысенко.

По словам спикера, с целью "скрыть" вину за гибель мирного жителя боевики пытались ввести местное население в заблуждение, обвинив погибшего в причастности к диверсионной деятельности.

Как сообщал MIGnews.com.ua, незаконные вооруженные формирования продолжили осуществлять обстрел позиций украинских военных, в результате чего за день пострадал один военнослужащий ВС Украины.

 

Теги материала: боевики, обстрел, мирный житель, погиб
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] всего оценили 2
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Штаб АТО: За день на Донбассе погиб один украинский боец
Важное
Штаб АТО: За день на Донбассе погиб один украинский боец
Штаб АТО: Боевики из минометов обстреляли жилые кварталы Водяного
Важное
Штаб АТО: Боевики из минометов обстреляли жилые кварталы Водяного
Штаб АТО: За минувшие сутки боевики 10 раз нарушили перемирие
Важное
Штаб АТО: За минувшие сутки боевики 10 раз нарушили перемирие
Раненый Осмаев рассказал, как была застрелена его жена
Важное
Раненый Осмаев рассказал, как была застрелена его жена  Видеорепортаж
Убийство Окуевой: известны подробности происшествия
Важное
Убийство Окуевой: известны подробности происшествия
Штаб АТО: Боевики обстреляли из запрещенного оружия жилые кварталы Водяного
Важное
Штаб АТО: Боевики обстреляли из запрещенного оружия жилые кварталы Водяного  Видеорепортаж

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Дейдей считает, что убийство Окуевой является не последней резонансной смертью
Эксклюзив  Дейдей считает, что убийство Окуевой является не последней резонансной смертью  Видеорепортаж
31.10.2017
Лунный гороскоп на неделю 30 октября - 5 ноября
Эксклюзив  Лунный гороскоп на неделю 30 октября - 5 ноября
30.10.2017
Шкиряк: Исков от Мормиля к МВД никогда не было
Эксклюзив  Шкиряк: Исков от Мормиля к МВД никогда не было
28.10.2017
Савченко посоветовала Зеленскому баллотироваться в президенты
Эксклюзив  Савченко посоветовала Зеленскому баллотироваться в президенты
25.10.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика