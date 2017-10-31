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В Киевской области упавшее дерево убило женщину
31.10.2017 13:29

В Киевской области упавшее дерево убило женщину

В Обуховском районе Киевской области женщина погибла в результате падения на нее дерева. Об этом сообщили в пресс-центре Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По данным спасателей, женщину искали сотрудники трех пожарно-спасательных подразделений и кинологов.

"Всего за минувшие сутки спасатели Киевской области шесть раз выезжали на помощь населению в связи с плохими погодными условиями", - подчеркнули в ГСЧС.

Также в Госслужбе подчеркнули, что упавшее на автодорогу между селами Шпитьки и Личанка от сильного ветра дерево заблокировало движение транспорта.

"Бойцам ГСЧС пришлось распилить дерево на части, чтобы убрать его с проезжей части", - говорится в сообщении.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в воскресенье, 29 октября, в Ивано-Франковской области 8-летний мальчик попал в реанимацию после того, как на него упало дерево.

Теги материала: ГСЧС, дерево, падение, женщина, смерть
Новости СМИ2
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