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В Пакистане женщина убила 15 человек, пытаясь отравить мужа
31.10.2017 12:59

В Пакистане женщина убила 15 человек, пытаясь отравить мужа

В Пакистане женщина, отравив молоко ядом, пыталась убить своего мужа, но в результате молоком отравилось 15 человек, сообщает Корреспондент.

Стоит отметить, что инцидент произошел в городе Музаффаргарх в штате Пенджаб.

По данным источника, 21-летнюю Асию Биби против воли выдали замуж за Амджада Лашари, хотя девушка была влюблена в его двоюродного брата по имени Шахида.

Асия подмешала в молоко мужа яд, но он отказался его пить. Потом свекровь использовала молоко для приготовления ласси и напоила им гостей, в результатечего во время ужина отравились 27 человек, 15 из них, в том числе муж Асии, позже скончались.

Следователи выяснили, что план убийства Амджада Асия и Шахид разработали вместе. Двоюродный брат погибшего и дал ей яд.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Киеве с середины сентября в больницу из-за отравления грибами попали 20 человек.

 

Теги материала: Пакистан, молоко, убийство, отравление, жена
Новости СМИ2
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