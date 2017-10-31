В Пакистане женщина убила 15 человек, пытаясь отравить мужа

MIGnews.com.ua

В Пакистане женщина, отравив молоко ядом, пыталась убить своего мужа, но в результате молоком отравилось 15 человек, сообщает Корреспондент .

Стоит отметить, что инцидент произошел в городе Музаффаргарх в штате Пенджаб.

По данным источника, 21-летнюю Асию Биби против воли выдали замуж за Амджада Лашари, хотя девушка была влюблена в его двоюродного брата по имени Шахида.

Асия подмешала в молоко мужа яд, но он отказался его пить. Потом свекровь использовала молоко для приготовления ласси и напоила им гостей, в результатечего во время ужина отравились 27 человек, 15 из них, в том числе муж Асии, позже скончались.

Следователи выяснили, что план убийства Амджада Асия и Шахид разработали вместе. Двоюродный брат погибшего и дал ей яд.