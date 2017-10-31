Журналисты NewsOne нашли на месте убийства Окуевой гильзу

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Журналисты обнаружили на месте убийства Амины Окуевой под Киевом отстреляную гильзу.

По словам съемочной группы телеканала NewsOne, которая находится на месте происшествия, все правоохранители уже уехали оттуда.

"Тут произошел определенный ажиотаж. Дело в том, что один из наших коллег журналистов нашел гильзу от огнестрельного оружия. Скорее всего это та гильза, которую пропустили правоохранители", - рассказала корреспондент.

Она также сообщила, что еще 10-15 минут назад на месте происшествия работало достаточно много сотрудников правоохранительных органов, однако в настоящее время уже никого нет. Проезд автомобилей уже полностью открыли.

Не исключено, что вскоре на место происшествия вновь прибудут сотрудники правоохранительных органов из-за находки.