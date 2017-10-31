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Журналисты NewsOne нашли на месте убийства Окуевой гильзу
31.10.2017 12:22

Журналисты NewsOne нашли на месте убийства Окуевой гильзу  Видеорепортаж

Журналисты обнаружили на месте убийства Амины Окуевой под Киевом отстреляную гильзу.

По словам съемочной группы телеканала NewsOne, которая находится на месте происшествия, все правоохранители уже уехали оттуда.

"Тут произошел определенный ажиотаж. Дело в том, что один из наших коллег журналистов нашел гильзу от огнестрельного оружия. Скорее всего это та гильза, которую пропустили правоохранители", - рассказала корреспондент.

Она также сообщила, что еще 10-15 минут назад на месте происшествия работало достаточно много сотрудников правоохранительных органов, однако в настоящее время уже никого нет. Проезд автомобилей уже полностью открыли.

Не исключено, что вскоре на место происшествия вновь прибудут сотрудники правоохранительных органов из-за находки.

Как сообщал MIGnews.com.uа, cнимки расстрелянного автомобиля Адама Осмаева и Амины Окуевой появились в сети. По предварительным данным, в автомобиль попало около 10 пуль, шесть из них - в Амину.

Теги материала: Окуева, убийство, журналисты, правоохранители
Новости СМИ2
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