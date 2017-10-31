В аэропорту "Борисполь" самолет не разминулся с грузовиком

MIGnews.com.ua

Во вторник, 31 октября, в международном аэропорту "Борисполь" под крыло самолета попал грузовик. Об этом рассказал свидетель инцидента Игорь Гуменнный на своей странице в Facebook.

"Пытаюсь вылететь. Но сразу что-то пошло не так. Под крыло попала машина. По техническим причинам, вылет переносят" - написал Гуменнный.