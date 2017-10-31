Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Происшествия
В аэропорту "Борисполь" самолет не разминулся с грузовиком
31.10.2017 11:44

В аэропорту "Борисполь" самолет не разминулся с грузовиком  Фоторепортаж

Во вторник, 31 октября, в международном аэропорту "Борисполь" под крыло самолета попал грузовик. Об этом рассказал свидетель инцидента Игорь Гуменнный на своей странице в Facebook.

"Пытаюсь вылететь. Но сразу что-то пошло не так. Под крыло попала машина. По техническим причинам, вылет переносят" - написал Гуменнный.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в понедельник, 30 октября, ураган "Герварт" мог стать причиной авиакатастрофы в аэропорту австрийского города Зальцбург. По данным источника, самолет авиакомпании Enter Air выполнял рейс Франкфурт–Зальцбург и при заходе на посадку в нескольких метрах от земли самолет Boeing 737-800 столкнулся с сильным порывом бокового ветра и резко наклонился вправо, едва не задев крылом посадочную полосу.

Теги материала: ФОТО, самолет, Борисполь
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] всего оценили 2
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

В сети появилось фото обстрелянного автомобиля Окуевой
Важное
В сети появилось фото обстрелянного автомобиля Окуевой  Фоторепортаж
В аэропорту Австрии чуть не разбился пассажирский самолет из-за урагана "Герварт"
Важное
В аэропорту Австрии чуть не разбился пассажирский самолет из-за урагана "Герварт"  Видеорепортаж
В центре Донецка прогремел взрыв: есть пострадавшие
Важное
В центре Донецка прогремел взрыв: есть пострадавшие  Фоторепортаж
В Киеве водитель Porsche протаранил четыре автомобиля
Важное
В Киеве водитель Porsche протаранил четыре автомобиля  Фоторепортаж
В Киевской области произошел масштабный пожар в школе
Важное
В Киевской области произошел масштабный пожар в школе  Фоторепортаж
Россия вырезала из отчета запись, свидетельствующую о взрыве в самолете Качиньского
Важное
Россия вырезала из отчета запись, свидетельствующую о взрыве в самолете Качиньского

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Дейдей считает, что убийство Окуевой является не последней резонансной смертью
Эксклюзив  Дейдей считает, что убийство Окуевой является не последней резонансной смертью  Видеорепортаж
31.10.2017
Лунный гороскоп на неделю 30 октября - 5 ноября
Эксклюзив  Лунный гороскоп на неделю 30 октября - 5 ноября
30.10.2017
Шкиряк: Исков от Мормиля к МВД никогда не было
Эксклюзив  Шкиряк: Исков от Мормиля к МВД никогда не было
28.10.2017
Савченко посоветовала Зеленскому баллотироваться в президенты
Эксклюзив  Савченко посоветовала Зеленскому баллотироваться в президенты
25.10.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика