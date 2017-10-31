В сети появилось фото обстрелянного автомобиля Окуевой

Снимки расстрелянного автомобиля Адама Осмаева и Амины Окуевой появились в сети.
Военнослужащий Ротан Крымский, который и обнародовал эти фото на своей странице в Facebook, отметил, что стрельба по машине велась с правой стороны. Стреляли из автоматов Калашникова. По предварительным данным, в автомобиль попало около 10 пуль, шесть из них - в Амину.
"Стрельба велась справа. Амина взяла на себя 6 пуль из АК", - говорится в сообщении.
Как сообщал MIGnews.com.uа, советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что следствие рассматривает две версии убийства лейтенанта Вооруженных сил Украины Амины Окуевой.
Ранее народный депутат Украины Игорь Мосийчук заявил, что покушение на него и ветеранов АТО Амину Окуеву и Адама Осмаева было совершено одной и той же группой террористов-кадыровцев.