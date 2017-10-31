В сети появилось фото обстрелянного автомобиля Окуевой

MIGnews.com.ua

Снимки расстрелянного автомобиля Адама Осмаева и Амины Окуевой появились в сети.

Военнослужащий Ротан Крымский, который и обнародовал эти фото на своей странице в Facebook, отметил, что стрельба по машине велась с правой стороны. Стреляли из автоматов Калашникова. По предварительным данным, в автомобиль попало около 10 пуль, шесть из них - в Амину.

"Стрельба велась справа. Амина взяла на себя 6 пуль из АК", - говорится в сообщении.

Как сообщал MIGnews.com.uа, советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что следствие рассматривает две версии убийства лейтенанта Вооруженных сил Украины Амины Окуевой .