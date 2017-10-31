Мосийчук рассказал, кто совершил покушение на него и убил Окуеву

Покушение на народного депутата Игоря Мосийчука и ветеранов АТО Амину Окуеву и Адама Осмаева было совершено одной и той же группой террористов-кадыровцев. Об этом заявил сам Игорь Мосийчук в эфире одного из телеканалов.
Стоит отметить, что покушение на него у редакции телеканала Эспрессо и нападение на Амину Окуевву и Адама Осмаева могла совершить одна и та же "группа чеченских террористов".
По словам Мосийчука, Окуева была его официальной помощницей. Соответствующие сведения есть на сайте Верховной Рады.
"Я с ней давно общался. У нас было много общего, и у нас был один враг - Рамзан Кадыров", - отметил он.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, Народный герой Украины Амина Окуева скончалась вследствие диверсионного нападения в поселке Глеваха Киевской области, в живых остался Адам Осмаев, однако получил серьезные ранения.
Позже смерть девушки прокомментировал народный депутат Украины от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук. По словам нардепа, девушка была убита выстрелом в голову.