Мосийчук рассказал, кто совершил покушение на него и убил Окуеву

MIGnews.com.ua

Покушение на народного депутата Игоря Мосийчука и ветеранов АТО Амину Окуеву и Адама Осмаева было совершено одной и той же группой террористов-кадыровцев. Об этом заявил сам Игорь Мосийчук в эфире одного из телеканалов.

Стоит отметить, что покушение на него у редакции телеканала Эспрессо и нападение на Амину Окуевву и Адама Осмаева могла совершить одна и та же "группа чеченских террористов".

По словам Мосийчука, Окуева была его официальной помощницей. Соответствующие сведения есть на сайте Верховной Рады.

"Я с ней давно общался. У нас было много общего, и у нас был один враг - Рамзан Кадыров", - отметил он.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, Народный герой Украины Амина Окуева скончалась вследствие диверсионного нападения в поселке Глеваха Киевской области, в живых остался Адам Осмаев, однако получил серьезные ранения.