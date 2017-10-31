Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Происшествия
У берегов Франции произошло сильное землетрясение
31.10.2017 08:59

У берегов Франции произошло сильное землетрясение

Во вторник, 31 октября, в Южной части Тихого океана в районе французкой Новой Каледонии произошло крупное подводное землетрясение магнитудой 7,0. Об этом сообщает РБК-Украина.

По данным источника,  землетрясение, которое находилось на глубине менее 9,3 миль (15 км) ниже морского дна, не вызывало цунами. Эпицентр подземных толчков был расположен в 73 милях (117,48 км) к востоку от города Тадина, на островах лояльности, являющейся частью территории Новой Каледонии во Франции.

Стоит отметить, что информации о разрушениях, пострадавших или погибших не поступала.

Кроме этого, представитель правительства в Нумеа, столице Новой Каледонии, и сотрудники двух местных гостиниц заявили, что они не почувствовали землетрясения.

Как сообщал MIGnews.com.uа, землетрясение в 5,7 баллов по шкале Рихтера, произошло в Тихом океане у побережья штата Калифорния в Соединенных Штатах Америки. 

Теги материала: Франция, землетрясение
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [0] всего оценили 0
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

На Филиппинах произошло мощное землетрясение
Важное
На Филиппинах произошло мощное землетрясение
У берегов Индонезии и Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,3
Важное
У берегов Индонезии и Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,3
Полиция задержала подозреваемых в подготовке политических убийств во Франции
Важное
Полиция задержала подозреваемых в подготовке политических убийств во Франции
Российский художник поджег банк Франции
Важное
Российский художник поджег банк Франции
На территории КНДР произошло землетрясение
Важное
На территории КНДР произошло землетрясение
В Чили произошло сильное землетрясение: ученые предупреждают о еще одном, более мощном
Важное
В Чили произошло сильное землетрясение: ученые предупреждают о еще одном, более мощном

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Дейдей считает, что убийство Окуевой является не последней резонансной смертью
Эксклюзив  Дейдей считает, что убийство Окуевой является не последней резонансной смертью  Видеорепортаж
31.10.2017
Лунный гороскоп на неделю 30 октября - 5 ноября
Эксклюзив  Лунный гороскоп на неделю 30 октября - 5 ноября
30.10.2017
Шкиряк: Исков от Мормиля к МВД никогда не было
Эксклюзив  Шкиряк: Исков от Мормиля к МВД никогда не было
28.10.2017
Савченко посоветовала Зеленскому баллотироваться в президенты
Эксклюзив  Савченко посоветовала Зеленскому баллотироваться в президенты
25.10.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика