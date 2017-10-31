У берегов Франции произошло сильное землетрясение

MIGnews.com.ua

Во вторник, 31 октября, в Южной части Тихого океана в районе французкой Новой Каледонии произошло крупное подводное землетрясение магнитудой 7,0. Об этом сообщает РБК-Украина.

По данным источника, землетрясение, которое находилось на глубине менее 9,3 миль (15 км) ниже морского дна, не вызывало цунами. Эпицентр подземных толчков был расположен в 73 милях (117,48 км) к востоку от города Тадина, на островах лояльности, являющейся частью территории Новой Каледонии во Франции.

Стоит отметить, что информации о разрушениях, пострадавших или погибших не поступала.

Кроме этого, представитель правительства в Нумеа, столице Новой Каледонии, и сотрудники двух местных гостиниц заявили, что они не почувствовали землетрясения.