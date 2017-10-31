Штаб АТО: За минувшие сутки боевики 10 раз нарушили перемирие

MIGnews.com.ua

За минувшие сутки десять раз нарушили перемирие, в результате чего один украинский защитник получил ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице Facebook.

На донецком направлении в конце суток боевики из противотанковых гранатометов били по опорным пунктам украинской армии на подступах к Авдеевке и Пескам.

На мариупольском направлении, оккупанты применяли крупнокалиберный пулемет неподалеку Старогнатовки, но украинские военные ответным огнем пресекли эту провокацию.

На луганском направлении, в очередной раз нарушая договоренности об отводе вооружения, калибр которого превышает 100 миллиметров, пророссийские наемники выпустили шесть мин калибра 120 миллиметров по позициям возле Трехизбенки.

Кроме этого, силы АТО семь раз применяли пехотное вооружение на поражение противника.