Раненый Осмаев рассказал, как была застрелена его жена

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Чеченский доброволец антитеррористической операции Адам Осмаев рассказал об условиях, при которых была убита его супруга Амина Окуева. Видео с соответствующем рассказом добровольца было обнародовано в сети.

По словам Адама, они с женой на собственном автомобиле направлялись домой на собственном автомобиле, за рулем которого сидел Осмаев, обстрел начался после того, как они пересекли железнодорожный переезд.

"Мы возвращались домой. Мы выехали не с Киева. Нас обстреляли только после переезда. Нас было двое в машине - я и Амина. Я был за рулем. Когда начался обстрел, вокруг меня все разлеталось. Наверное, это было покушение на нас обоих. Амине попало в голову. Я, сколько мог, проехал, но во время обстрела попали в двигатель. Пытался оказать Амине первую медицинскую помощь... Но ей в голову попали. Конечно, это связано с тем покушением, с покушением на Мосийчука", - сообщил доброволец.

Стоит отметить, что в результате обстрела боец получил ранение в ногу, в текущее время его жизни ничего не угрожает, он пребывает в больнице.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, Народный герой Украины Амина Окуева скончалась вследствие диверсионного нападения в поселке Глеваха Киевской области, в живых остался Адам Осмаев, однако получил серьезные ранения.