Убийство Окуевой: известны подробности происшествия

MIGnews.com.ua

Народный герой Украины Амина Окуева была убита во время обстрела ее машины двумя неизвестными в понедельник, 30 октября, около 20:30, выжить удалось ее мужу, Адаму Осмаеву, о состоянии которого пока неизвестно.

Смерть девушки прокомментировал народный депутат Украины от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук, написав об этом на своей странице в социальной сети Facebook.

По словам нардепа, девушка была убита выстрелом в голову, он также отметил, что еще день назад они общались и договаривались встретиться.

Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк в своем комментарии указал, что на место происшествия уже выехал сам глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.

"Только пришла страшная и трагическая весть. Сегодня вечером, около Глеваха, от рук кровавых убийц погибла верная дочь украинского и чеченского народов, настоящий патриот, борец за свободу Украины и Ичкерии,Амина Окуева ...Ее муж, Адам Осмаев получил ранения, но будет жить. Сейчас на место происшествия выехал глава национальной полиции Сергей Князев, работают следственно-оперативные группы. Выражаю искренние соболезнования родным и близким этой прекрасной и светлой человека. Украинский народ всегда будет помнить ее самоотверженность и героизм в борьбе за нашу свободу и независимость. Низко склоняем свои головы ... Покойся с миром, дорогая наша сестра ... Вечная Память и Слава Герою ", - написал Шкиряк.

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"Амина... У меня нет слов, чтобы высказать всё, что сейчас чувствую...Не верю... Не хочу верить...Она была лучшей из лучших...Женщина- боец... Женщина- герой... Воплощение патриотизма, человечности, добра и бесконечного мужества...Помним... Скорбим..." - говорится в сообщении Евгения Дейдея.