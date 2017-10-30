Под Киевом застрелили героя Украины Амину Окуеву

MIGnews.com.ua

Лейтенант Вооруженных сил Украины, Народный герой Украины Амина Окуева скончалась вследствие диверсионного нападения в поселке Глеваха Киевской области, в живых остался Адам Осмаев, однако получил серьезные ранения. О трагическом событии пишет Цензор.НЕТ.

Данная информация была подтверждена товарищем девушки Дмитрием Булатовым.

Факт гибели подтвердил также нардеп Украины, советник главы Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко, который отметил, что автомобиль Окуевой обстреляли из кустов на железнодорожном переезде под Киевом.

"В результате полученных ранений Амина погибла. Адам Осмаев получил ранения, но будет жить. На месте работают следственно - оперативные группы полиции. Украина всегда будет помнить и скорбеть о своей прекрасной и чистой дочери. Приношу свои соболезнования родным и близким Амины. Лучшей памятью о ней будет справедливое возмездие всем тем, кто был причастен к этому страшному убийству", - прокомментировал происшествие Геращенко.

Как сообщал MIGnews.com.uа, директор департамента коммуникации Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко подтвердил, что в Киеве на Подоле было совершено покушение на участников АТО , которые служили в рядах батальона полиции "Киев-2", Адама Осмаева и Амину Окуеву.