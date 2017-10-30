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Украинца задержали при попытке ввезти в Россию механизм для противотанкового комплекса
30.10.2017 20:41

Украинца задержали при попытке ввезти в Россию механизм для противотанкового комплекса  Фоторепортаж

В Ростовской области Российской Федерации сотрудники таможенной службы изъяли у жителя Украины пусковой механизм для противотанковых ракетных комплексов. Об инциденте сообщила Южная оперативная таможня РФ на своем официальном сайте.

По информации пресс-службы, устройство было найдено в багажном отделении автомобиля, на котором гражданин пытался въехать на территорию страны. Во время осмотра украинец заявил, что перевозит муляж.

Однако в результате экспертизы таможенникам удалось выяснить, что в багажнике находился настоящий механизм, используемый для противотанковых ракетных комплексов типа Фагот и Конкурс.

"Механизм находился в рабочем состоянии. На гражданина Украины завели уголовное дело по статье Незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза вооружения и военной техники", - уточнили представители таможни.

Как сообщал MIGnews.com.ua, сотрудники пограничной службы Сумского отряда при содействии таможенников задержали жителя Украины, который хотел вывезти на территорию Российской Федерации самовар, которому более сотни лет. Предмет заметили во время досмотра автомобиля пограничниками.  

Теги материала: танк, граница, Россия, пограничная служба, таможня, Украина
Новости СМИ2
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