Украинца задержали при попытке ввезти в Россию механизм для противотанкового комплекса

MIGnews.com.ua

В Ростовской области Российской Федерации сотрудники таможенной службы изъяли у жителя Украины пусковой механизм для противотанковых ракетных комплексов. Об инциденте сообщила Южная оперативная таможня РФ на своем официальном сайте.

По информации пресс-службы, устройство было найдено в багажном отделении автомобиля, на котором гражданин пытался въехать на территорию страны. Во время осмотра украинец заявил, что перевозит муляж.

Однако в результате экспертизы таможенникам удалось выяснить, что в багажнике находился настоящий механизм, используемый для противотанковых ракетных комплексов типа Фагот и Конкурс.

"Механизм находился в рабочем состоянии. На гражданина Украины завели уголовное дело по статье Незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза вооружения и военной техники", - уточнили представители таможни.