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Штаб АТО: Боевики обстреляли из запрещенного оружия жилые кварталы Водяного
30.10.2017 18:59

Штаб АТО: Боевики обстреляли из запрещенного оружия жилые кварталы Водяного  Видеорепортаж

Утром в понедельник, 30 октября, боевики осуществили обстрел по жилым кварталам Водяного в зоне проведения антитеррористической операции. О соответствующем факте  сообщил пресс-центр штаба АТО на своей странице в социальной сети Facebook.

"Около 13 часов в очередной раз, демонстрируя пренебрежение к безопасности гражданского населения и пренебрегая мирными договоренностями и нормами международного гуманитарного права, противник обстрелял из 120-миллиметрового миномета жилые кварталы поселка Водяное, где вообще нет позиций сил АТО. С полуночи, вследствие боевых действий потерь среди наших воинов нет", - отметил пресс-центр штаба.

Отмечается, что с начала суток, 30 октября, незаконные вооруженные формирования осуществили четыре обстрела по позициям украинских военных.

Так, на протяжении дня боевики несколько раз обстреляли  из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов подступы к Авдеевке и Троицкому на донецком направлении.

На приморском направлении, используя то же вооружение, российско-оккупационные группировки вели огонь в районе Марьинки и Водяного.

 

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, за прошедшие сутки боевики 15 раз обстреляли позиции сил ВСУ в зоне АТО, в результате чего один украинский военный получил ранения. На приморском направлении позиции вблизи Марьинки более часа обстреливали из противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

Теги материала: АТО, обстрел, ранение, мирные жители, в мире
Новости СМИ2
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