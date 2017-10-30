Штаб АТО: Боевики обстреляли из запрещенного оружия жилые кварталы Водяного

MIGnews.com.ua

Утром в понедельник, 30 октября, боевики осуществили обстрел по жилым кварталам Водяного в зоне проведения антитеррористической операции. О соответствующем факте сообщил пресс-центр штаба АТО на своей странице в социальной сети Facebook.

"Около 13 часов в очередной раз, демонстрируя пренебрежение к безопасности гражданского населения и пренебрегая мирными договоренностями и нормами международного гуманитарного права, противник обстрелял из 120-миллиметрового миномета жилые кварталы поселка Водяное, где вообще нет позиций сил АТО. С полуночи, вследствие боевых действий потерь среди наших воинов нет", - отметил пресс-центр штаба.

Отмечается, что с начала суток, 30 октября, незаконные вооруженные формирования осуществили четыре обстрела по позициям украинских военных.

Так, на протяжении дня боевики несколько раз обстреляли из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов подступы к Авдеевке и Троицкому на донецком направлении.

На приморском направлении, используя то же вооружение, российско-оккупационные группировки вели огонь в районе Марьинки и Водяного.