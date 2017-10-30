ДТП с участием полиции: в Киеве столкнулись несколько автомобилей

MIGnews.com.ua

В столице Украины по улице Кайсарова в понедельник, 30 октября, случилось тройное дорожно-транспортное происшествие при участии автомобиля киевской патрульной полиции. Об этом сообщило dtp.kiev.ua на своей странице в социальной сети Facebook.

По информации, предоставленной свидетелями, сперва произошло столкновение автомобиля марки Audi с Daewoo Toyota, вылетевшем на тротуар, в результате чего автомобиль Daewoo получил боковой удар, а водитель был травмирован.

Позже в автомобиль, принадлежащей наряду полиции, который оформлял аварию, на полной скорости въехала машина Toyota Celika, из-за чего Toyota Prius от удара отбросило в Audi.

Отмечается, что все машины вследствие аварии получили сильные повреждения, на месте происшествия продолжает работу отряд патрульной полиции.