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ДТП с участием полиции: в Киеве столкнулись несколько автомобилей
30.10.2017 17:49

ДТП с участием полиции: в Киеве столкнулись несколько автомобилей  Фоторепортаж

В столице Украины по улице Кайсарова в понедельник, 30 октября, случилось тройное дорожно-транспортное происшествие при участии автомобиля киевской патрульной полиции. Об этом сообщило dtp.kiev.ua на своей странице в социальной сети Facebook.

По информации, предоставленной свидетелями, сперва произошло столкновение автомобиля марки Audi с Daewoo Toyota, вылетевшем на тротуар, в результате чего автомобиль Daewoo получил боковой удар, а водитель был травмирован.

Позже в автомобиль, принадлежащей наряду полиции, который оформлял аварию, на полной скорости въехала машина Toyota Celika, из-за чего Toyota Prius от удара отбросило в Audi.

Отмечается, что все машины вследствие аварии получили сильные повреждения, на месте происшествия продолжает работу отряд патрульной полиции.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в Харьковской области произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с микроавтобусом со школьниками, пострадали 9 человек. ДТП произошло 28 октября около 16:00 в Чугуевском районе на автодороге Чугуев - Меловое.  

Теги материала: полиция, авария, ДТП, патруль, патрульные, пострадавшие
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