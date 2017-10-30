Нападение на избирательный участок в Днепропетровской области: обнародовано видео

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В сети появилось видео, на котором запечатлен момент нападения на избирательный участок в поселке Майское Днепропетровской области.

Стоит отметить, что видеоролик обнародовали сотрудники местных правоохранительных органов.

Временно исполняющий обязанности начальника Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области Олег Грозь подчеркнул, что приблизительно в 18:30 на избирательный участок приехали 24 человека, которые забросали здание дымовыми шашками и пытались испортить урны с бюллетенями.