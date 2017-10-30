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Нападение на избирательный участок в Днепропетровской области: обнародовано видео
30.10.2017 17:44

Нападение на избирательный участок в Днепропетровской области: обнародовано видео  Видеорепортаж

В сети появилось видео, на котором запечатлен момент нападения на избирательный участок в поселке Майское Днепропетровской области.

Стоит отметить, что видеоролик обнародовали сотрудники местных правоохранительных органов.

Временно исполняющий обязанности начальника Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области Олег Грозь подчеркнул, что приблизительно в 18:30 на избирательный участок приехали 24 человека, которые забросали здание дымовыми шашками и пытались испортить урны с бюллетенями.

Как сообщал MIGnews.com.ua, сотрудники правоохранительных органов задержали 24 человека, которые причастны к нападению на избирательный участок в Днепропетровской области. Нападавшие после совершения противоправных действий пытались сбежать с места преступления. Однако полицейским удалось задержать злоумышленников благодаря успешной реализации оперативного плана "Перехват".

Теги материала: Национальная полиция, нападение, избирательный участок, видео
Новости СМИ2
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