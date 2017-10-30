Массовое ДТП: под Киевом столкнулись два пассажирских автобуса

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Утром в понедельник, 30 октября, в селе Лютеж Вышгородского района Киевской области случилось массовое дорожно-транспортное происшествие, участниками которого стали два пассажирских маршрутных такси и пострадали пять человек. О происшествии сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киевской области.

"ДТП случилось около восьми утра. По предварительным данным, пассажирский микроавтобус Mercedes Sprinter по неустановленным причинам выбросило на встречную полосу, где он столкнулся с микроавтобусом "Богдан". В больницу с травмами госпитализировали обоих водителей и трех пассажиров", - рассказали в полиции.

Подчеркивается, что в текущее время на месте аварии продолжают работу члены следственно-оперативной группы киевской полиции, которые устанавливают причины и обстоятельства ДТП. Полицейские открыли уголовное производство по части 1 статьи 286 "Нарушение правил безопасности дорожного движения" Уголовного Кодекса Украины". Ведется следствие.

Свидетели аварии, в свою очередь, отмечают, что на место ДТП также прибыли сотрудники спасательной службы, доставшие из транспорта водителя, которым пришлось вырезать его из искореженного автобуса марки "Богдан".