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Массовое ДТП: под Киевом столкнулись два пассажирских автобуса
30.10.2017 16:36

Массовое ДТП: под Киевом столкнулись два пассажирских автобуса  Фоторепортаж

Утром в понедельник, 30 октября, в селе Лютеж Вышгородского района Киевской области случилось массовое дорожно-транспортное происшествие, участниками которого стали два пассажирских маршрутных такси и пострадали пять человек. О происшествии сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киевской области.

"ДТП случилось около восьми утра. По предварительным данным, пассажирский микроавтобус Mercedes Sprinter по неустановленным причинам выбросило на встречную полосу, где он столкнулся с микроавтобусом "Богдан". В больницу с травмами госпитализировали обоих водителей и трех пассажиров", - рассказали в полиции.

Подчеркивается, что в текущее время на месте аварии продолжают работу члены следственно-оперативной группы киевской полиции, которые устанавливают причины и обстоятельства ДТП. Полицейские открыли уголовное производство по части 1 статьи 286 "Нарушение правил безопасности дорожного движения" Уголовного Кодекса Украины".  Ведется следствие.

Свидетели аварии, в свою очередь, отмечают, что на место ДТП также прибыли сотрудники спасательной службы, доставшие из транспорта водителя, которым пришлось вырезать его из искореженного автобуса марки "Богдан".

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, 30 октября, в Житомирской области на трассе Киев-Чоп столкнулись грузовик и микроавтобус, в результате чего погиб человек. 19-летний водитель Мersedes Sprinter не справился с управлением и врезался в микроавтобус.

Теги материала: авария, ДТП, автобус, Богдан, маршрутка
Новости СМИ2
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