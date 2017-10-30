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В США без электричества остались более полмиллиона зданий
30.10.2017 16:14

В США без электричества остались более полмиллиона зданий

Ураган, прошедший в воскресенье, 29 октября, на территории Северного побережья США, лишил электроснабжения более 600 тысяч помещений  и частных домов, передает NBC.

По информации, предоставленной метеорологом  национальной метеорологической службы США Джо Делликарпином, на побережье  также повалены множество деревьев и затоплены дороги вследствие наводнения.

Так, в понедельник, 30 октября, в 4:30 по местному времени ответственные представители коммунальных предприятий сообщили, по меньшей мере, о  591 тысяче домов, которые из-за шторма лишились электричества.

Кроме того, из-за шторма в воскресенье, 30 октября, дома в штате Пенсильвания, Нью-Джерси и Нью-Йорке люди также были лишены электричества.

Как сообщал MIGnews.com.ua, 29 октября, сильнейший ураган "Герварт" обрушился на Северную и Центральную Европу, в результате чего погибло не менее шесть человек. Четыре человека погибли из-за падения деревьев в Польше и Чехии.

Теги материала: ураган, шторм, США, электричество, вода
Новости СМИ2
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