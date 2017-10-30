В США без электричества остались более полмиллиона зданий

MIGnews.com.ua

Ураган, прошедший в воскресенье, 29 октября, на территории Северного побережья США, лишил электроснабжения более 600 тысяч помещений и частных домов, передает NBC .

По информации, предоставленной метеорологом национальной метеорологической службы США Джо Делликарпином, на побережье также повалены множество деревьев и затоплены дороги вследствие наводнения.

Так, в понедельник, 30 октября, в 4:30 по местному времени ответственные представители коммунальных предприятий сообщили, по меньшей мере, о 591 тысяче домов, которые из-за шторма лишились электричества.

Кроме того, из-за шторма в воскресенье, 30 октября, дома в штате Пенсильвания, Нью-Джерси и Нью-Йорке люди также были лишены электричества.