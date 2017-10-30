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В центре столицы легковушка провалилась в яму
30.10.2017 15:33

В центре столицы легковушка провалилась в яму  Фоторепортаж

В понедельник, 30 октября, в Киеве по улице  Уманской произошел обвал асфальта на проезжей части, вследствие чего легковой автомобиль оказался в яме под асфальтом. О происшествии на официальной странице в социальной сети Facebook сообщил dtp.kiev.

По информации издания, причиной обвала стало то, что был вымыт асфальтю

"ЧП в Киеве. На повороте с улицы Уманской к дому на Чоколовском бул. 42а. Сегодня утром. "Чудесное" начало отопительного сезона продолжается... Вымыло асфальт и авто провалилось", - пишет издание.

Подчеркивается, что вследствие аварии никто не пострадал, а на место инцидента прибыли сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, которые вытащили автомобиль.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, масштабное строительство на Андреевском спуске в Киеве стало причиной образования огромного провала. Важным моментом является тот факт, что проседание продолжается и уже видны опоры подпорной стены, построенные ООО "Маркон". 

Теги материала: яма, авария, Киев, автомобиль, провал
Новости СМИ2
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