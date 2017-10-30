В Китае разъяренный буйвол разгромил супермаркет

В китайском городе Яньчэн, в провинции Цзянсу в супермаркет вторгся разъяренный буйвол и разрушил полки, на которых находились товары, сообщает Корреспондент.
По данным источника, в результате действий агрессивного животного были ранены шесть человек, среди них есть беременная женщина. Двое из них были госпитализированы.
Кроме этого, инцидент был зафиксирован на камеры видеонаблюдения, а позже соответствующее видео было обнародовано на YouTube.
Стоит отметить, что прибывшие на место полицейские застрелили буйвола.
Как сообщал MIGnews.com.uа, 1 октября, в Черновицкой области в городе Сторожинец один из продуктовых магазинов разгромили еноты. Один из енотов расцарапал хозяйке ногу, когда она пыталась прогнать животных веником.