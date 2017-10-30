В Китае разъяренный буйвол разгромил супермаркет

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В китайском городе Яньчэн, в провинции Цзянсу в супермаркет вторгся разъяренный буйвол и разрушил полки, на которых находились товары, сообщает Корреспондент .

По данным источника, в результате действий агрессивного животного были ранены шесть человек, среди них есть беременная женщина. Двое из них были госпитализированы.

Кроме этого, инцидент был зафиксирован на камеры видеонаблюдения, а позже соответствующее видео было обнародовано на YouTube.

Стоит отметить, что прибывшие на место полицейские застрелили буйвола.