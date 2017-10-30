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В Киевской области два человека пострадали в результате взрыва гранаты
30.10.2017 13:21

В Киевской области два человека пострадали в результате взрыва гранаты

Два человека пострадали в результате взрыва гранаты в поселке Хотов Киево-Святошинского района. Об этом сообщили в пресс-центре Главного управления Национальной полиции в Киевской области.

По полученным данным, пострадавшими оказались 30-летний местный житель и его 60-летняя мать. О взрыве в правоохранительные органы сообщила соседка пострадавших.

"По указанному адресу прибыла следственно-оперативная группа, взрывотехническая лаборатория и скорая. На месте происшествия специалисты-взрывотехники обнаружили фрагменты гранаты РГД-45, предохранительную скобу, которые направлены на экспертизу", - говорится в сообщении.

Мужчина, пострадавший в результате взрыва, рассказал, что нашел гранату два года назад и хранил ее дома.

По факту взрыва открыто уголовное производство по статье о неосторожном телесном повреждении (ст. 128 УК Украины). В настоящее время продолжается следствие.

Как сообщал MIGnews.com.uа, житель города Купянск Харьковской области погиб в результате взрыва снаряда.

Теги материала: Национальная полиция, взрыв, граната, пострадавшие
Новости СМИ2
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