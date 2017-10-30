В Житомирской области столкнулись грузовик и микроавтобус: есть жертвы

В понедельник, 30 октября, в Житомирской области на трассе Киев-Чоп столкнулись грузовик и микроавтобус, в результате чего погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба полииции Житомирской области.
По данным источника, 19-летний водитель Мersedes Sprinter не справился с управлением и врезался в микроавтобус.
Стоит отметить, что от полученных травм пассажир Мersedes Sprinter скончался на месте проишествия. Еще семь пассажиров микроавтобуса и водитель грузовика были доставлены в медицинские учреждения для обследования и оказания необходимой помощи.
Как сообщал MIGnews.com.uа, 26 октября, в Киеве на Столичном шоссе произошло ДТП, в котором разбились четыре машины. Renault от удара перевернулся, а Porsche развернуло. Автомобили получили сильные механические повреждения.