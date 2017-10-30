Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Происшествия
В Житомирской области столкнулись грузовик и микроавтобус: есть жертвы
30.10.2017 13:09

В Житомирской области столкнулись грузовик и микроавтобус: есть жертвы

В понедельник, 30 октября, в Житомирской области на трассе Киев-Чоп столкнулись грузовик и микроавтобус, в результате чего погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба полииции Житомирской области.

По данным источника, 19-летний водитель Мersedes Sprinter не справился с управлением и врезался в микроавтобус.

Стоит отметить, что от полученных травм пассажир Мersedes Sprinter скончался на месте проишествия. Еще семь пассажиров микроавтобуса и водитель грузовика были доставлены в медицинские учреждения для обследования и оказания необходимой помощи.

Как сообщал MIGnews.com.uа, 26 октября, в Киеве на Столичном шоссе произошло ДТП, в котором разбились четыре машины. Renault от удара перевернулся, а Porsche развернуло. Автомобили получили сильные механические повреждения.

Теги материала: ДТП, микроавтобус, грузовик
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [0] всего оценили 0
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Массовое ДТП: под Киевом столкнулись два пассажирских автобуса
Важное
Массовое ДТП: под Киевом столкнулись два пассажирских автобуса  Фоторепортаж
В результата ДТП школьного автобуса в Харьковской области пострадали девять человек, среди них дети
Важное
В результата ДТП школьного автобуса в Харьковской области пострадали девять человек, среди них дети
В центре столицы машина сбила пешехода, переходящего дорогу в неположенном месте
Важное
В центре столицы машина сбила пешехода, переходящего дорогу в неположенном месте  Фоторепортаж
Смертельное ДТП в Польше: консул рассказал о состоянии пострадавших украинцев
Важное
Смертельное ДТП в Польше: консул рассказал о состоянии пострадавших украинцев
Смертельное ДТП в Польше: в МИДе уточнили информацию о погибших украинцах
Важное
Смертельное ДТП в Польше: в МИДе уточнили информацию о погибших украинцах
В результате масштабной аварии в Польше погибли двое украинцев, пятеро госпитализированы
Важное
В результате масштабной аварии в Польше погибли двое украинцев, пятеро госпитализированы  Фоторепортаж

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Лунный гороскоп на неделю 30 октября - 5 ноября
Эксклюзив  Лунный гороскоп на неделю 30 октября - 5 ноября
30.10.2017
Шкиряк: Исков от Мормиля к МВД никогда не было
Эксклюзив  Шкиряк: Исков от Мормиля к МВД никогда не было
28.10.2017
Савченко посоветовала Зеленскому баллотироваться в президенты
Эксклюзив  Савченко посоветовала Зеленскому баллотироваться в президенты
25.10.2017
Глава Закарпатской ОГА заявил, что у митинга под ВРУ нет перспектив
Эксклюзив  Глава Закарпатской ОГА заявил, что у митинга под ВРУ нет перспектив
24.10.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика