В Житомирской области столкнулись грузовик и микроавтобус: есть жертвы

MIGnews.com.ua

В понедельник, 30 октября, в Житомирской области на трассе Киев-Чоп столкнулись грузовик и микроавтобус, в результате чего погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба полииции Житомирской области.

По данным источника, 19-летний водитель Мersedes Sprinter не справился с управлением и врезался в микроавтобус.

Стоит отметить, что от полученных травм пассажир Мersedes Sprinter скончался на месте проишествия. Еще семь пассажиров микроавтобуса и водитель грузовика были доставлены в медицинские учреждения для обследования и оказания необходимой помощи.