На станции метро "Контрактовая площадь" мужчина упал под поезд

MIGnews.com.ua

В понедельник, 30 октября, в Киеве на станции метро "Контрактовая площадь" мужчина упал на рельсы, сообщает Корреспондент .

По данным источника, мужчина остался живой и его пытаются достать специалисты аварийной службы.

Кроме этого, на данный момент станция метро "Контрактовая площадь" закрыли на вход и выход.

Напомним, мужчина упал на рельсы метро на станции "Героев Днепра" , машинист поезда успел затормозить в 20 метрах от упавшего человека, а несколько пассажиров помогли вытащить мужчину на платформу.Работники метрополитена вызвали сотрудников скорой помощи, а окружающие оказали пострадавшему первую медицинскую помощь.