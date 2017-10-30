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На станции метро "Контрактовая площадь" мужчина упал под поезд
30.10.2017 12:37

На станции метро "Контрактовая площадь" мужчина упал под поезд

В понедельник, 30 октября, в Киеве на станции метро "Контрактовая площадь" мужчина упал на рельсы, сообщает Корреспондент.

По данным источника, мужчина остался живой и его пытаются достать специалисты аварийной службы.

Кроме этого, на данный момент станция метро "Контрактовая площадь" закрыли на вход и выход.

Напомним, мужчина упал на рельсы метро на станции "Героев Днепра", машинист поезда успел затормозить в 20 метрах от упавшего человека, а несколько пассажиров помогли вытащить мужчину на платформу.Работники метрополитена вызвали сотрудников скорой помощи, а окружающие оказали пострадавшему первую медицинскую помощь.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, сотрудники правоохранительных органов Киева задержали в метрополитене молодого человека, который перевозил боеприпасы.

Теги материала: метро, рельсы, упал
Новости СМИ2
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