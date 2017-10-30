В аэропорту Австрии чуть не разбился пассажирский самолет из-за урагана "Герварт"

MIGnews.com.ua

В понедельник, 30 октября, ураган "Герварт" мог стать причиной авиакатастрофы в аэропорту австрийского города Зальцбург, сообщает Європейска правда.

По данным источника, самолет авиакомпании Enter Air выполнял рейс Франкфурт–Зальцбург и при заходе на посадку в нескольких метрах от земли самолет Boeing 737-800 столкнулся с сильным порывом бокового ветра и резко наклонился вправо, едва не задев крылом посадочную полосу.

Кроме этого, самолет жестко сел на задние шасси и оттолкнувшись от полосы начал набирать высоту. Экипаж решил не рисковать со второй попыткой приземления и решил вернуться во Франкфурт.