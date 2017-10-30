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В Харьковской области в результате взрыва снаряда погиб мужчина
30.10.2017 11:42

В Харьковской области в результате взрыва снаряда погиб мужчина

Житель города Купянск Харьковской области скончался в результате взрыва снаряда. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

По полученным данным, инцидент произошел на улице Загреблянской.

"45-летний житель города Купянска получил многочисленные телесные повреждения и был госпитализирован в хирургическое отделение местной больницы, где скончался", - сообщили в полиции.

Стоит отметить, что погибший занимался поисками металлолома. Он решил разобрать одну из своих "находок", в результате чего и произошел взрыв.

"Во время осмотра места происшествия правоохранители обнаружили и изъяли артиллерийский бронебойный снаряд с зарядом взрывчатого вещества внутри калибром 76-мм со следами коррозии времен Второй Мировой войны", - говорится в сообщении.

По факту взрыва открыто уголовное производство по статье о незаконном обращение с оружием и боеприпасами (ч.1 ст. 263 УК Украины).

Как сообщал MIGnews.com.uа, сотрудники полиции Донецкой области провели задержание мужчины, подорвавшего в помещении местного кафе в Константиновке гранату, вследствие чего были ранены два человека. 

Теги материала: Харьков, взрыв, мужчина, смерть
Новости СМИ2
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