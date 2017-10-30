В Харьковской области в результате взрыва снаряда погиб мужчина

Житель города Купянск Харьковской области скончался в результате взрыва снаряда. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.
По полученным данным, инцидент произошел на улице Загреблянской.
"45-летний житель города Купянска получил многочисленные телесные повреждения и был госпитализирован в хирургическое отделение местной больницы, где скончался", - сообщили в полиции.
Стоит отметить, что погибший занимался поисками металлолома. Он решил разобрать одну из своих "находок", в результате чего и произошел взрыв.
"Во время осмотра места происшествия правоохранители обнаружили и изъяли артиллерийский бронебойный снаряд с зарядом взрывчатого вещества внутри калибром 76-мм со следами коррозии времен Второй Мировой войны", - говорится в сообщении.
По факту взрыва открыто уголовное производство по статье о незаконном обращение с оружием и боеприпасами (ч.1 ст. 263 УК Украины).
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