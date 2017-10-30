В Ивано-Франковской области на мальчика упало дерево

MIGnews.com.ua

В воскресенье, 29 октября, в Ивано-Франковской области 8-летний мальчик попал в реанимацию после того как на него упало дерево, сообщает УНИАН .

Стоит отметить, что инцидент произошел в селе Текучье Косовского района. На территории частного домовладения ветер повалил огромное дерево, которое упало на восьмилетнего мальчика.

По данным источника, порывы ветра на момент инцидента достигали 30 метров в секунду, а в горах - до 40.

Кроме этого, мальчика доставили в реанимацию Косовской центральной районной больницы. Медики диагностировали у него закрытые множественные переломы костей таза, средней трети левой бедренной кости со смещением, травматический шок. Состояние пострадавшего расценивается как средней тяжести.