В Ивано-Франковской области на мальчика упало дерево

В воскресенье, 29 октября, в Ивано-Франковской области 8-летний мальчик попал в реанимацию после того как на него упало дерево, сообщает УНИАН.
Стоит отметить, что инцидент произошел в селе Текучье Косовского района. На территории частного домовладения ветер повалил огромное дерево, которое упало на восьмилетнего мальчика.
По данным источника, порывы ветра на момент инцидента достигали 30 метров в секунду, а в горах - до 40.
Кроме этого, мальчика доставили в реанимацию Косовской центральной районной больницы. Медики диагностировали у него закрытые множественные переломы костей таза, средней трети левой бедренной кости со смещением, травматический шок. Состояние пострадавшего расценивается как средней тяжести.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, по состоянию на понедельник, 30 октября, в Украине из-за осложнения погодных условий остаются обесточенными 389 населенных пунктов в 10 регионах.