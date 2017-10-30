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В Днепропетровской области неизвестные напали на избирательный участок
30.10.2017 10:20

В Днепропетровской области неизвестные напали на избирательный участок

Сотрудники правоохранительных органов задержали 24 человека, которые причастны к нападению на избирательный участок в Днепропетровской области. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

По данным правоохранителей, нападавшие после совершения противоправных действий пытались сбежать с места преступления. Однако полицейским удалось задержать злоумышленников благодаря успешной реализации оперативного плана "Перехват".

"У правонарушителей обнаружили большое количество оружия. Их автомобили остановили на посту, а задержанных доставили в Синельниковское отделение полиции", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что задержанным грозит до 12 лет тюрьмы.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в воскресенье, 29 октября, зафиксированы первые нарушения на выборах в объединенные территориальные общины.

Теги материала: Национальная полиция, избирательный участок, нападение
Новости СМИ2
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