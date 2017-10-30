В Днепропетровской области неизвестные напали на избирательный участок

MIGnews.com.ua

Сотрудники правоохранительных органов задержали 24 человека, которые причастны к нападению на избирательный участок в Днепропетровской области. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

По данным правоохранителей, нападавшие после совершения противоправных действий пытались сбежать с места преступления. Однако полицейским удалось задержать злоумышленников благодаря успешной реализации оперативного плана "Перехват".

"У правонарушителей обнаружили большое количество оружия. Их автомобили остановили на посту, а задержанных доставили в Синельниковское отделение полиции", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что задержанным грозит до 12 лет тюрьмы.