Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Происшествия
В Европе ураган "Герварт" унес жизни шести человек
30.10.2017 09:19

В Европе ураган "Герварт" унес жизни шести человек

В воскресенье, 29 октября, сильнейший ураган "Герварт" обрушился на Северную и Центральную Европу, в результате чего погибло не менее шесть человек, сообщает Радио Свобода.

По данным источника, четыре человека погибли из-за падения деревьев в Польше и Чехии. В Германии 63-летний мужчина погиб на территории кемпинга, который затопило и еще одна женщина умерла, когда ее моторная лодка перевернулась в Балтийском море.

Стоит отметить, что в некоторых районах скорость ветра достигала 180 километров в час. Железнодорожное движение на большей части севера Германии остановили после падения деревьев на пути. В частности, в связи с ураганом железнодорожный концерн Deutsche Bahn частично приостановил движение поездов. Ограничения затронули федеральные земли Нижняя Саксония, Шлезвиг-Гольштейн, Гамбург, Мекленбург - Передняя Померания, Саксония, Саксония-Анхальт и Тюрингия. Тысячи людей остались без электричества.

Пожарная служба Берлина ввела режим чрезвычайной ситуации из-за непогоды. Также подняты по тревоге все отряды добровольной пожарной охраны.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, на Великобританию начал надвигаться ураган "Офелия", сформировавшийся в Атлантическом океане.

Теги материала: шторм, Европа, Ураган, жертвы
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [0] всего оценили 0
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

В Анталии перевернулся автобус с 18 туристами: есть погибшие и раненые
Важное
В Анталии перевернулся автобус с 18 туристами: есть погибшие и раненые
Смертельное ДТП в Польше: в МИДе уточнили информацию о погибших украинцах
Важное
Смертельное ДТП в Польше: в МИДе уточнили информацию о погибших украинцах
Смертельное ДТП в Харькове: в больнице скончалась 20-летняя девушка
Важное
Смертельное ДТП в Харькове: в больнице скончалась 20-летняя девушка
В Малайзии из-за оползня погибли не менее 11 человек
Важное
В Малайзии из-за оползня погибли не менее 11 человек
В Мэриленде произошла стрельба: есть жертвы
Важное
В Мэриленде произошла стрельба: есть жертвы
Количество жертв теракта в Афганистане превысило 40 человек
Важное
Количество жертв теракта в Афганистане превысило 40 человек

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Шкиряк: Исков от Мормиля к МВД никогда не было
Эксклюзив  Шкиряк: Исков от Мормиля к МВД никогда не было
28.10.2017
Савченко посоветовала Зеленскому баллотироваться в президенты
Эксклюзив  Савченко посоветовала Зеленскому баллотироваться в президенты
25.10.2017
Глава Закарпатской ОГА заявил, что у митинга под ВРУ нет перспектив
Эксклюзив  Глава Закарпатской ОГА заявил, что у митинга под ВРУ нет перспектив
24.10.2017
Литвин считает, что из-за закона о реинтеграции Донбасса в зоне АТО обострится ситуация
Эксклюзив  Литвин считает, что из-за закона о реинтеграции Донбасса в зоне АТО обострится ситуация
23.10.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика