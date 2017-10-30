В Европе ураган "Герварт" унес жизни шести человек

MIGnews.com.ua

В воскресенье, 29 октября, сильнейший ураган "Герварт" обрушился на Северную и Центральную Европу, в результате чего погибло не менее шесть человек, сообщает Радио Свобода .

По данным источника, четыре человека погибли из-за падения деревьев в Польше и Чехии. В Германии 63-летний мужчина погиб на территории кемпинга, который затопило и еще одна женщина умерла, когда ее моторная лодка перевернулась в Балтийском море.

Стоит отметить, что в некоторых районах скорость ветра достигала 180 километров в час. Железнодорожное движение на большей части севера Германии остановили после падения деревьев на пути. В частности, в связи с ураганом железнодорожный концерн Deutsche Bahn частично приостановил движение поездов. Ограничения затронули федеральные земли Нижняя Саксония, Шлезвиг-Гольштейн, Гамбург, Мекленбург - Передняя Померания, Саксония, Саксония-Анхальт и Тюрингия. Тысячи людей остались без электричества.

Пожарная служба Берлина ввела режим чрезвычайной ситуации из-за непогоды. Также подняты по тревоге все отряды добровольной пожарной охраны.