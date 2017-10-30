В Мексике неизвестные открыли огонь по зрителям футбольного матча

MIGnews.com.ua

В понедельник, 30 октября, в Мексике четверо вооруженных людей открыли огонь по зрителям футбольного матча любительской лиги, сообщает УНН .

Стоит отметить, что стрельба произошла в штате Герреро, в городе Чильпансинго. Это штат является самым опасным регионом страны.

По данным источника, в результате происшествия два человека погибли, еще один пострадавший находится в тяжелом состоянии в одной из местных больниц.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Киеве произошла стрельба в популярном ресторане "Сушия" на улице Коновальца, 44, в результате происшествия пострадал человек.