В Мексике неизвестные открыли огонь по зрителям футбольного матча

В понедельник, 30 октября, в Мексике четверо вооруженных людей открыли огонь по зрителям футбольного матча любительской лиги, сообщает УНН.
Стоит отметить, что стрельба произошла в штате Герреро, в городе Чильпансинго. Это штат является самым опасным регионом страны.
По данным источника, в результате происшествия два человека погибли, еще один пострадавший находится в тяжелом состоянии в одной из местных больниц.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Киеве произошла стрельба в популярном ресторане "Сушия" на улице Коновальца, 44, в результате происшествия пострадал человек.
Напомним, в Харькове местный житель устроил беспорядочную стрельбу с балкона, а видео происходящего выложил в сеть. На данный момент злоумышленник доставлен в отдел полиции, а следствие по делу продолжается. Пистолет, из которого велась стрельба, отправили на экспертизу.