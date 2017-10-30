Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Происшествия
В Мексике неизвестные открыли огонь по зрителям футбольного матча
30.10.2017 08:55

В Мексике неизвестные открыли огонь по зрителям футбольного матча

В понедельник, 30 октября, в Мексике четверо вооруженных людей открыли огонь по зрителям футбольного матча любительской лиги, сообщает УНН.

Стоит отметить, что стрельба произошла в штате Герреро, в городе Чильпансинго. Это штат является самым опасным регионом страны.

По данным источника, в результате происшествия два человека погибли, еще один пострадавший находится в тяжелом состоянии в одной из местных больниц.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Киеве произошла стрельба в популярном ресторане "Сушия" на улице Коновальца, 44, в результате происшествия пострадал человек.

Напомним, в Харькове местный житель устроил беспорядочную стрельбу с балкона, а видео происходящего выложил в сеть. На данный момент злоумышленник доставлен в отдел полиции, а следствие по делу продолжается. Пистолет, из которого велась стрельба, отправили на экспертизу.

Теги материала: Мексика, стрельба
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [0] всего оценили 0
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Стрельба в "Сушие": полиция установила личность пострадавшего
Важное
Стрельба в "Сушие": полиция установила личность пострадавшего
Стрельба в "Сушие": стало известно состояние потерпевшего
Важное
Стрельба в "Сушие": стало известно состояние потерпевшего
В Киеве неизвестные ворвались в "Сушию" и расстреляли посетителя
Важное
В Киеве неизвестные ворвались в "Сушию" и расстреляли посетителя
Житель Харькова устроил беспорядочную стрельбу с балкона
Важное
Житель Харькова устроил беспорядочную стрельбу с балкона  Видеорепортаж
В Киеве на парковке обстреляли автомобили
Важное
В Киеве на парковке обстреляли автомобили  Фоторепортаж
Суд над Коханивским: почти 100 правоохранителей охраняют здание суда после погрома
Важное
Суд над Коханивским: почти 100 правоохранителей охраняют здание суда после погрома

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Шкиряк: Исков от Мормиля к МВД никогда не было
Эксклюзив  Шкиряк: Исков от Мормиля к МВД никогда не было
28.10.2017
Савченко посоветовала Зеленскому баллотироваться в президенты
Эксклюзив  Савченко посоветовала Зеленскому баллотироваться в президенты
25.10.2017
Глава Закарпатской ОГА заявил, что у митинга под ВРУ нет перспектив
Эксклюзив  Глава Закарпатской ОГА заявил, что у митинга под ВРУ нет перспектив
24.10.2017
Литвин считает, что из-за закона о реинтеграции Донбасса в зоне АТО обострится ситуация
Эксклюзив  Литвин считает, что из-за закона о реинтеграции Донбасса в зоне АТО обострится ситуация
23.10.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика