Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Происшествия
Штаб АТО: За минувшие сутки боевики 15 раз нарушили перемирие
30.10.2017 08:21

Штаб АТО: За минувшие сутки боевики 15 раз нарушили перемирие

За прошедшие сутки боевики 15 раз обстреляли позиции сил ВСУ в зоне АТО, в результате чего один украинский военный получил ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook. 

На донецком направлении укрепления в районе Авдеевской промзоны накрыли огнем из автоматического гранатомета и стрелкового оружия. Боевики били из противотанковых гранатометов и пулеметов по позициям возле Луганского и Светлодарска, а неподалеку Зайцевого - из вооружения БПМ.

На приморском направлении позиции вблизи Марьинки более часа обстреливали из противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

Стоит отметить, что украинские военные открывали ответный огонь 10 раз и жестко подавляли активность боевиков.

Как сообщал MIGnews.com.ua, незаконные вооруженные формирования продолжили осуществлять обстрел позиций украинских военных, в результате чего за день пострадал один военнослужащий ВС Украины.

Теги материала: военная служба, обстрелы, АТО, боевики
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [0] всего оценили 0
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Штаб АТО: Боевики продолжили применять минометы
Важное
Штаб АТО: Боевики продолжили применять минометы  Видеорепортаж
Штаб АТО: Боевики 16 раз атаковали позиции ВСУ, один украинский военнослужащий погиб
Важное
Штаб АТО: Боевики 16 раз атаковали позиции ВСУ, один украинский военнослужащий погиб
Штаб АТО: Двое украинских военнослужащих получили ранения
Важное
Штаб АТО: Двое украинских военнослужащих получили ранения
СЦКК: Боевики обстреляли жилые районы поселка Водяное
Важное
СЦКК: Боевики обстреляли жилые районы поселка Водяное
Штаб АТО: Вследствие огневого противостояния был ранен украинский военный
Важное
Штаб АТО: Вследствие огневого противостояния был ранен украинский военный  Видеорепортаж
Штаб АТО: За день был ранен один украинский военнослужащий
Важное
Штаб АТО: За день был ранен один украинский военнослужащий

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Шкиряк: Исков от Мормиля к МВД никогда не было
Эксклюзив  Шкиряк: Исков от Мормиля к МВД никогда не было
28.10.2017
Савченко посоветовала Зеленскому баллотироваться в президенты
Эксклюзив  Савченко посоветовала Зеленскому баллотироваться в президенты
25.10.2017
Глава Закарпатской ОГА заявил, что у митинга под ВРУ нет перспектив
Эксклюзив  Глава Закарпатской ОГА заявил, что у митинга под ВРУ нет перспектив
24.10.2017
Литвин считает, что из-за закона о реинтеграции Донбасса в зоне АТО обострится ситуация
Эксклюзив  Литвин считает, что из-за закона о реинтеграции Донбасса в зоне АТО обострится ситуация
23.10.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика