Штаб АТО: За минувшие сутки боевики 15 раз нарушили перемирие

MIGnews.com.ua

За прошедшие сутки боевики 15 раз обстреляли позиции сил ВСУ в зоне АТО, в результате чего один украинский военный получил ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

На донецком направлении укрепления в районе Авдеевской промзоны накрыли огнем из автоматического гранатомета и стрелкового оружия. Боевики били из противотанковых гранатометов и пулеметов по позициям возле Луганского и Светлодарска, а неподалеку Зайцевого - из вооружения БПМ.

На приморском направлении позиции вблизи Марьинки более часа обстреливали из противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

Стоит отметить, что украинские военные открывали ответный огонь 10 раз и жестко подавляли активность боевиков.