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В Одесском детском доме трагически погиб воспитанник
29.10.2017 19:56

В Одесском детском доме трагически погиб воспитанник

В трансформаторной подстанции около детского дома "Жемчужина" в Одессе вследствие удара током скончался ребенок вечером в субботу, 28 октября.. Об инциденте рассказал советник начальника Главного управления Национальной полиции Одесской области Руслан Форостяк, написав об этом на своей странице в Facebook.

По словам советника главы одесской полиции, доступ на трансформаторную подстанцию, в которой случился инцидент, не был ограничен замками либо другими средствами.

"Трансформаторная подстанция и охранная зона по периметру трех метров принадлежит Южной РЭС, это структурное подразделение ПАО Облэнерго", - говорится в сообщении Форостяка.

Он также отметил, что предварительно удалось установить, что воспитанник детского дома 2001 года рождения забрался в открытое помещение подстанции, чтобы достать кота.

"Такие объекты должны быть изолированы, закрыты для доступа посторонних лиц, тем более детей, которые в силу возраста не имеют возможности в полной мере оценить степень опасности пребывания в таких местах для своей жизни", - подытожили произошедшее представители прокуратуры.

Как сообщал MIGnews.com.uа, возле электрической опоры были найдены тела двоих человек, которые погибли. Инцидент произошел в поздним вечером в пятницу, 27 октября, а жертвами стали 33-летний и 38-летний жители района.

Теги материала: смерть, авария, ток, электричество, ребенок
Новости СМИ2
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