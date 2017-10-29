В Одесском детском доме трагически погиб воспитанник

MIGnews.com.ua

В трансформаторной подстанции около детского дома "Жемчужина" в Одессе вследствие удара током скончался ребенок вечером в субботу, 28 октября.. Об инциденте рассказал советник начальника Главного управления Национальной полиции Одесской области Руслан Форостяк, написав об этом на своей странице в Facebook.

По словам советника главы одесской полиции, доступ на трансформаторную подстанцию, в которой случился инцидент, не был ограничен замками либо другими средствами.

"Трансформаторная подстанция и охранная зона по периметру трех метров принадлежит Южной РЭС, это структурное подразделение ПАО Облэнерго", - говорится в сообщении Форостяка.

Он также отметил, что предварительно удалось установить, что воспитанник детского дома 2001 года рождения забрался в открытое помещение подстанции, чтобы достать кота.

"Такие объекты должны быть изолированы, закрыты для доступа посторонних лиц, тем более детей, которые в силу возраста не имеют возможности в полной мере оценить степень опасности пребывания в таких местах для своей жизни", - подытожили произошедшее представители прокуратуры.