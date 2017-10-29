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Штаб АТО: Боевики продолжили применять минометы
29.10.2017 19:32

Штаб АТО: Боевики продолжили применять минометы  Видеорепортаж

Начиная с полуночи воскресенья, 29 октября, незаконные вооруженные формирования пять раз нарушили перемирие в зоне АТО, вследствие боевых действий не пострадал ни один военный Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщил пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

По информации пресс-центра, с начала суток по текущее время в зоне проведения антитеррористической операции боевики не прекращали осуществлять обстрелы по позициям украинских военнослужащих, активно используя минометы. Так, ночью из 82-миллиметровых минометов были обстреляны позиции украинских защитников около Старогнатовки на приморском направлении, от ударов из гранатомета пострадали укрепления близ Водяного.

"На донецком направлении противник дважды вел огонь из пехотного вооружения на подступах к Пескам, с этого же оружия пророссийские наемники обстреляли украинские позиции неподалеку Крымского, что на луганском направлении", - говорится в сообщении.

В штабе АТО подытожили, что всего за сутки боевики осуществили пять обстрелов по позициям украинских военных.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, 28 октября, в районе проведения антитеррористической операции основная активность российских незаконных формирований фиксировалась на Донецком направлении, двое украинских военных получили ранения. 

Теги материала: АТО, обстрел, минометы, боевики, ранения, донецк
Новости СМИ2
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