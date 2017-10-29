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Река кипятка: на столичных Караваевых Дачах прорвало теплотрассу
29.10.2017 18:09

Река кипятка: на столичных Караваевых Дачах прорвало теплотрассу  Видеорепортаж

На территории Соломенского района Киева случилась масштабная коммунальная авария, вследствие чего дорога оказалась покрыта горячей водой. О происшествии сообщил корреспондент в эфире украинского телеканала NewsOne.

По информации телеканала, прорыв теплотрассы произошел около радиорынка на Караваевых Дачах, из-за этого ближайшие улицы под сильным напором заливает кипятком, а люди не могут перейти дорогу в положенном месте.

По словам свидетелей, высота воды на дороге достигает щиколоток, а спасательные и специальные службы до этих пор не прибыли на место инцидента. Однако движение транспортного потока пока не ограничено, хотя на проезжей части появилась огромная трещина.

В текущее время устанавливаются подробности и причины прорыва.

 

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, на территории Киева случился прорыв трубы, по которой шла горячая вода, вследствие чего спасателям пришлось провести эвакуацию магазина. Так как "Киевводоканал" и "Киевоблэнерго" застряли в пробках и не смогли вовремя добраться до места аварии, сотрудники ГСЧС были вынуждены войти, и спасли четырех женщин. 

Теги материала: происшествие, прорыв, труба, горячая вода, Киев
Новости СМИ2
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