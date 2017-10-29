Река кипятка: на столичных Караваевых Дачах прорвало теплотрассу

На территории Соломенского района Киева случилась масштабная коммунальная авария, вследствие чего дорога оказалась покрыта горячей водой. О происшествии сообщил корреспондент в эфире украинского телеканала NewsOne.
По информации телеканала, прорыв теплотрассы произошел около радиорынка на Караваевых Дачах, из-за этого ближайшие улицы под сильным напором заливает кипятком, а люди не могут перейти дорогу в положенном месте.
По словам свидетелей, высота воды на дороге достигает щиколоток, а спасательные и специальные службы до этих пор не прибыли на место инцидента. Однако движение транспортного потока пока не ограничено, хотя на проезжей части появилась огромная трещина.
В текущее время устанавливаются подробности и причины прорыва.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, на территории Киева случился прорыв трубы, по которой шла горячая вода, вследствие чего спасателям пришлось провести эвакуацию магазина. Так как "Киевводоканал" и "Киевоблэнерго" застряли в пробках и не смогли вовремя добраться до места аварии, сотрудники ГСЧС были вынуждены войти, и спасли четырех женщин.