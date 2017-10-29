Река кипятка: на столичных Караваевых Дачах прорвало теплотрассу

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На территории Соломенского района Киева случилась масштабная коммунальная авария, вследствие чего дорога оказалась покрыта горячей водой. О происшествии сообщил корреспондент в эфире украинского телеканала NewsOne .

По информации телеканала, прорыв теплотрассы произошел около радиорынка на Караваевых Дачах, из-за этого ближайшие улицы под сильным напором заливает кипятком, а люди не могут перейти дорогу в положенном месте.

По словам свидетелей, высота воды на дороге достигает щиколоток, а спасательные и специальные службы до этих пор не прибыли на место инцидента. Однако движение транспортного потока пока не ограничено, хотя на проезжей части появилась огромная трещина.

В текущее время устанавливаются подробности и причины прорыва.