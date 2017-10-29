Захват воинской части под Одессой: в полиции прокомментировали инцидент

MIGnews.com.ua

Информация о попытке рейдерского захвата воинской части в Одесской области является неправдивой. Такое заявление сделал советник начальника Главного управления Национальной полиции Одесской области Руслан Форостяк в эфире одного из украинских телеканалов.

"Я хочу опровергнуть от начала до конца эту информацию, распространенную пресс-службой. Действительно, дежурная часть Нацполиции получила сообщение относительно указанных событий. На место выехали следственно-оперативная группа и представители полиции и выяснили, что, во-первых, строительные работы, о которых идет речь в сообщении, происходят за пределами воинской части, на прилегающей к ней территории, у застройщика есть все необходимые документы и разрешения от органов местного самоуправления", - заявил Форостяк.

Он также добавил, что после того как сотрудники полиции изучили видео с камер наблюдения, им удалось установить, что на территории находились не так называемые титушки либо лица в балаклавах, а просто строители, которые принимали участие в строительном процессе. Поэтому на территорию части никто не вторгался, а информация пресс-службы не подтвердилась.

Советник главы полиции подчеркнул, что данный конфликт из-за земли длится на протяжении долгого времени.