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Киевлянин перепутал команды и приказал собаке искусать малолетнего ребенка
29.10.2017 16:59

Киевлянин перепутал команды и приказал собаке искусать малолетнего ребенка  Фоторепортаж

В Оболонском районе столицы Украины пес покусал малолетнего ребенка из-за того, что владелец перепутал команды, пишет dtp.kiev.ua.

По информации издания, инцидент произошел на территории Оболонской набережной. Так, мужчина 20 лет, который гулял с собакой, дал ей команду "Фас", перепутав с командой "Фу", в результате чего пес покусал четырехлетнего ребенка, который в это время гулял по набережной с няней.

"Мы гуляли с коляской на набережной, у храма, ул. Героев Сталинграда, 20-а. Недалеко от нас гулял 4-летний мальчик с няней. Неожиданно собака бросилась на ребенка. А ее хозяин вместо того, чтобы дать команду "Фу!", стал кричать "Фас!". В результате пес покусал ребенка - четыре укуса на правой ноге и три на левой. Собаку отогнали подбежавшие рыбаки, стали ее бить и оттягивать. А парень даже с места не сдвинулся, чтобы остановить свою собаку. Сейчас ждем скорую", - сообщила женщина, которая стала свидетелем несчастного случая.

При этом правоохранители Оболонского района подтвердили факт вызова на место инцидента и сообщили, что уже составили соответствующий протокол. По словам полицейских, данное производство будет внесено в Единый Реестр, а ребенок будет обследован в больнице. Хозяину собаки грозит либо штраф, либо уголовное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет, если у ребенка будут обнаружены серьезные травмы. Собаку, скорее всего, отнимут.

Как сообщал MIGnews.com.uа, 22 октября, на улице Борщаговской в Киеве случилось крупное дорожно-транспортное происшествие, во время которого машина марки Toyota по вине собаки въехала в два автомобиля, которые стояли радом. 

Теги материала: полиция, собака, пес, Киев, ребенок
Новости СМИ2
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